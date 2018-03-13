綠議員參選人酸黨黑道堂口化 吳辦：她用麥克風干擾

2018-03-13 16:45 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



民進黨立委吳秉叡積極爭取提名參選下屆新北市長，前天在五股舉辦「秉友會新春團拜」，邀請大老蘇貞昌及黨內各派系共數十位立委站台造勢，不過當天卻遭民進黨新北市議員參選人簡妙娟陣營控訴「不給進場發文宣」，簡也是黨內另一位立委林淑芬助理。

簡妙娟臉書有署名小編的作者說，日前簡妙娟到秉友會會場發爆米花，本以為是民進黨主場，沒想到被趕出來，還一度與工作人員爭執。作者說，很疑惑一輩子支持的政黨，怎麼「黑道堂口化」了？他還說，難道沒當紅的老闆、大老或爸媽挺，就應該獲得如此待遇。

不過這篇po文，不久即遭刪除。

對此吳秉叡辦公室則回應，簡在未經主辦單位同意下使用麥克風等設備，干擾活動進行，因此才請簡陣營移至場外宣傳，並無刻意打壓。

吳秉叡辦公室表示，當天是秉友會新春團拜活動，主要邀請對象為秉友會成員及貴賓。當天有市議員擬參選人到場發送文宣，主辦單位深知參與初選的辛苦，並未阻止。