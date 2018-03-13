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綠議員參選人酸黨黑道堂口化 吳辦：她用麥克風干擾

2018-03-13 16:45聯合報 記者丘采薇╱即時報導

民進黨立委吳秉叡積極爭取提名參選下屆新北市長，前天在五股舉辦「秉友會新春團拜」，邀請大老蘇貞昌及黨內各派系共數十位立委站台造勢，不過當天卻遭民進黨新北市議員參選人簡妙娟陣營控訴「不給進場發文宣」，簡也是黨內另一位立委林淑芬助理。

簡妙娟臉書有署名小編的作者說，日前簡妙娟到秉友會會場發爆米花，本以為是民進黨主場，沒想到被趕出來，還一度與工作人員爭執。作者說，很疑惑一輩子支持的政黨，怎麼「黑道堂口化」了？他還說，難道沒當紅的老闆、大老或爸媽挺，就應該獲得如此待遇。

不過這篇po文，不久即遭刪除。

對此吳秉叡辦公室則回應，簡在未經主辦單位同意下使用麥克風等設備，干擾活動進行，因此才請簡陣營移至場外宣傳，並無刻意打壓。

吳秉叡辦公室表示，當天是秉友會新春團拜活動，主要邀請對象為秉友會成員及貴賓。當天有市議員擬參選人到場發送文宣，主辦單位深知參與初選的辛苦，並未阻止。

吳秉叡辦公室也說，很遺憾在參選人在未經主辦單位同意下，使用廣播車、麥克風等設備，已經干擾活動進行，為始本次活動順利進行，工作人員始婉言相勸，禮貌性請參選人移到活動場外，並無禁止宣傳，或偏袒參選人的情事。

民進黨市議員參選人簡妙娟助理在臉書控訴吳秉叡辦公室辦活動不給進場發文宣。圖／取自...
民進黨市議員參選人簡妙娟助理在臉書控訴吳秉叡辦公室辦活動不給進場發文宣。圖／取自網路
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