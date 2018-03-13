潑漆噴生髮水事件後 賴揆：促轉委員名單本月出爐

2018-03-13 16:40 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



自蔣公棺柩潑漆事件，以及對獨派人士噴灑生髮劑等爭議，國民黨立委蔣萬安今下午在立法院質詢時詢問，行政院長賴清德是否應公開向社會呼籲，停止過於激烈、造成社會對立的行為？賴揆強調，轉型正義已進入執行層次，政府要依法執行，現在已經不是表達立場的時候，社會面對轉型正義可以用更理性態度面對，不宜在此時太激烈表達立場。

賴清德表示，他不認同潑漆、噴灑生髮劑等行為，表達立場應該有更好的方式，這些激烈行為應該停止，否則對社會沒有好處。

他也提到，「促進轉型正義條例」已經通過立法，行政院會在這個月將委員名單送至立法院審議。