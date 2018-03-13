馬習會有檔案未移交？ 洪孟楷：蔡都執政兩年還提？

2018-03-13 16:15 聯合新聞網 綜合報導



近日有媒體報導，當年馬習會如何成形等最重要部分相關檔案付之闕如，質疑馬政府有隱藏未留給下任政府。 聯合報系資料照 分享 facebook 為分析大陸對台政策，國安單位近日著手分析馬政府時代對陸政策，質疑當初雙方會前如何秘密接觸等最重要部分，相關檔案卻付之闕如，質疑馬政府未交接。前總統馬英九卸任元首辦公室今表示，馬習會磋商事宜，事前事後皆有向國會報告，一切公開透明，並批評當前蔡政府黨政高層、國安人士只敢透過特定媒體放話，意圖抹黑馬前總統，令人不齒。而國民黨發言人洪孟楷更在臉書痛批民進黨不知長進，怒轟「還在馬習會，民進黨是突然驚醒發現自己是執政黨嗎？」

根據《自由時報》報導，國安單位在分析習過去與台灣打交道過程，對於2015年的「馬習會」如何成形？雙方會前如何秘密接觸等最重要部分，相關檔案卻付之闕如，質疑馬政府有隱藏未留給下任政府。洪孟楷對此則表示，民進黨已經執政快兩年，現在還在拉馬維拉來救援，炒作2015年發生的事，莫非「民進黨難道是現在才驚醒，原來自己是執政黨嗎？」

洪孟楷更指出，「馬習會」是在全球媒體、民眾關注下，於新加坡公開舉行，也受到當時國會監督，更不可能有何機密檔案。他痛批「如今老調重彈，除了想要對馬英九人格抹黑外，實在看不出有任何的營養」。

洪孟楷還說，「倘若真有所謂的『機密檔案』，那民進黨政府不就自己承認過去兩年執政都在混？」，也代表著當時由民進黨派出的交接小組都是作秀，而過去兩年陸委會、國安單位是不是也都完全在狀況外，否則怎麼會今日才如夢初醒，透過媒體指責前總統未完全移交。

最後洪孟楷認為，民進黨到現在還能硬扯「馬習會」，只能說明兩件事，「第一民進黨不知長進，到目前仍想不出為其施政不力解套的說詞，所以只能無限上綱『馬維拉』；第二就是馬英九人氣確實回溫，所以只能重啟過往對馬英九總總不實的抹黑」。