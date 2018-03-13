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反同志教育公投提案 伴侶盟：違憲籲駁回

2018-03-13 16:14中央社 台北13日電

中選會明天將召開「國民教育不應對未成年實施同志教育」聽證會。台灣伴侶權益聯盟和高中生代表今天說，公投提案不能違反憲法和大法官解釋，呼籲中選會依法駁回。

由下一代幸福聯盟所提的「你是否同意在國民教育階段內，不應對未成年孩子實施同志教育」公投提案明天將舉行聽證會。伴侶盟下午在中央聯合辦公大樓前召開記者會，多位高中生代表也一同出席。

中央選舉委員會法政處官員出面接受陳情書。中選會發言人陳朝建受訪指出，中選會為獨立機關，不預設立場，會依法處理。

成功高中班級代表聯席會學權部長周秉宇表示，「下一代幸福聯盟」以反同志教育為由，對提升性平意識、尊重多元性傾向為原則的性平教育百般阻撓，以同性戀養成等不實陳述混淆視聽，身為正在受教育的下一代，需要起身關心，挺身反抗。

全國高中生有75個組織串連，並發表支持性平教育聯合聲明，包括建中、北一女、武陵高中、台中女中、台南一中等學校。聲明指出，教育的意義其中之一是教導學生尊重個體成長，包容個體差異，呼籲中選會能主動邀請學生參與，保障所有群體的聲音，學生也是最多數的「利害關係人」。

台灣伴侶權益推動聯盟理事長、婚姻平權釋憲案律師許秀雯指出，公投提案不能違反憲法規定，不能違反大法官解釋，反同組織無視於大法官釋字第748號解釋所明白揭示的性傾向平等、禁止性傾向歧視憲法原則。

許秀雯說，反同組織推動公投，重點不是贏得公投結果，年底選舉到了，可能是圖利特定人的政治利益，營造對多元性別的敵意環境，並讓第一線教育工作者產生寒蟬效應，希望中選會依法駁回。

伴侶盟常務理事、清華大學中文所助理教授楊佳嫻說，現在社會對要求性別平權的呼聲越來越高，教育內容必須傳遞平權訊息和多元視野，才能幫助學生健康成長，接納自我。

她說，反同組織無視於性別平等教育對於下一代的重要性，也無視於憲法對教育權的保障，完全看不出是為下一代幸福而奮鬥。

陳朝建指出，中選會辦理聽證會目的是為了釐清提案人的領銜人所提公投案是否合於公投法相關規定。至於公投提案內容，並非聽證會討論範圍。

陳朝建說，所謂「利害關係人」是指其權利或法律上利益將因程序進行而受影響的第三人，團體或聯盟尚非此案「法律上」的利害關係人，但仍歡迎提出有關公投案是否適法的書面意見，供委員會議審議時參考。（編輯：楊玫寧）

公投中選會大法官

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