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發放重陽敬老津貼 柯P：白痴政策但買票有效

2018-03-13 14:57聯合報 記者陳靖宜╱即時報導

影片擷自柯文哲臉書

台北市長柯文哲當年一上任就取消發放重陽敬老津貼，當時引起外界議論，有人支持也有民眾強烈反彈，柯文哲今與社會局長許立民在臉書直播便當餐會，兩人再度提及此事，柯文哲數度說「這個（重陽敬老金）收買選票太有效了」，一旁幕僚笑聲不斷。

柯文哲說，取消發放重陽敬老金，是理論與實際的差別，理論上要做，且放眼全台，社會科系相關的大學教授對這件事「每個都說對」，但實際實施上卻很吃力，因為行政系統「每個都反對」。

柯文哲說，以《21世紀資本論》為例，全書可以一句話概括，就是用錢賺錢比用勞力賺錢快，所以貧富懸殊才會越來越大，要解決貧富差距有兩個方向，其一是累進所得稅，有錢人課稅多一點；其二是社會福利要照顧弱勢，「不可以有錢沒錢、從郭台銘到遊民每個人都發錢，這個是白痴政策」。

與其發錢，柯文哲說建置一個好的系統比較重要，發重陽敬老金「是白痴的政策」，但「這個收買選票太有效了」。

柯文哲還點名新竹市，他說新竹市發重陽敬老金兩千元，有的縣市還發到三千元。他認為，以台北市每年可還債百億的財政狀況來說，台北市每個老人其實可以發到六千元的重陽敬老金，「這買票實在很有效、收買選票很有效，理論上不對，但做起來還是蠻傷的。」

許立民則在一旁補充「（不發敬老金）這是一個比較困難的路」。

柯文哲（右）今與社會局長許立民（左）在臉書直播便當餐會，針對取消發放重陽敬老津貼...
柯文哲（右）今與社會局長許立民（左）在臉書直播便當餐會，針對取消發放重陽敬老津貼，柯文哲數度說「這個（重陽敬老金）收買選票太有效了」。圖擷自柯文哲臉書
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柯文哲重陽敬老金許立民

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