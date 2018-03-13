時代力量提宜蘭縣長名單？ 林郁容：一直都在準備

2018-03-13 14:48 聯合報 記者 聯合報 記者 許家瑜 ╱即時報導



時代力量黨部今天下午公布宜量2018宜蘭地方選舉第二波參選名單，共增加3名候選人。羅東聖母醫院院長陳永興表示，民進黨到現在還推不出適當人選挑戰藍營，如果真的沒人，「乾脆把宜蘭縣長位置讓時代力量來選」。他也樂於替時力年輕候選人加油，進入地方議會實質監督。

至於時代力量會不會提名縣市長？時代力量宜蘭黨部主委、中央黨部組織部主任林郁榮則說，看綠營推出候選人情況如何再做打算，但他們心中也有一些不錯候選人，一直都在準備。

時代力量公布宜蘭縣第二波參選人中，由依納爵醫療診所顧問公司總經理林瑞文挑戰頭城鎮議員席次、時代力量宜蘭黨部辦公室主任郭稟翰挑戰宜蘭市第一選區市民代表、統展企業股份有限公司業務專員黃忠志則是選蘇澳鎮聖愛里長。

陳永興表示，宜蘭市台灣民主運動史上嚮往的一個地方，這一次宜蘭選大家有點困擾，民進黨到現在還推不出適當候選人挑戰國民黨，民調都是藍營領先，不禁令人擔憂這個民主聖地是否會淪陷。今天時力推出宜蘭縣候選人意義非凡，監督力量在地方不能少，萬一藍營掌政宜蘭縣，議會更不能缺少監督力量。

陳永興說，現在立法院中最好監督力量就是時代力量，大家有目共睹，台灣選民應該給實力更大鼓勵，讓他們進入地方議會，這也是他樂於對時代力量候選人加油。如果綠營真的提不出好的人選，乾脆把宜蘭縣長位置讓時代力量來選，說不定還可以守住宜蘭，把蘭陽精神發揮出，也可能是解決之道。

會不會提名縣市長？林郁榮表示，宜蘭從以前陳定南開始是民主聖地，雖然和綠營是好朋友，但執政久了民主力量退潮，令人憂心。是否馬上積極尋找候選人？林郁容說，還可觀察一段時間，看綠營推出候選人情況如何，再做打算，但他們心中也有一些不錯候選人，一直都在準備。

時代力量秘書長陳惠敏表示，目前處理議員層級，至於縣市長人選都在考慮中，沒有什麼是不可能的。