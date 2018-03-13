結婚24年 段宜康三招保命

2018-03-13 14:39 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



今天是民進黨立委段宜康與妻子24周年紀念日，段宜康在臉書上發文稱自己是靠柔性喊話、決不抵抗和迅速投降三招才得以存活至今。

以下是臉書全文：

「今天是和孩子的媽結婚24週年。

24年來，3大作戰原則：

柔性喊話 絶不對抗 迅速投降