陸刪國家主席任期限制 馬英九：外界印象不好

2018-03-13 14:37 中央社 台北13日電



中國人大通過修憲案，取消國家主席任期限制；前總統馬英九今天表示，講實話給外界印象不好，但從實際權力運作來說沒差別，因為中央軍事委員會主席沒有任期（限制）。

馬英九上午受邀在東吳大學演講「兩岸詐欺犯的共同管轄問題：送回大陸還是接回台灣？」，在回答中國大陸學生提問時表示，就中國大陸國家主席、中國共產黨中央委員會總書記與中央軍委看，黨最重要、其次是軍，槍桿子出政權，而黨又能指揮槍。

他說，取消國家主席連任限制，講實話給外界印象不好，但如果從實際權力運作來說沒差別，軍委主席沒任期（限制），本來就可以一直做下去。

馬英九也反問陸生看法；胡姓陸生表示，每個制度都有存在合理性，也是兩面刃，有弊端也有優越，不應盲目追捧什麼。

中華人民共和國全國人民代表大會11日以2958票贊成、2票反對、3票棄權、1票無效，16人缺席通過憲法修正案，取消國家主席連任限制。

至於中國大陸提出惠台31項措施，馬英九表示，他一向主張兩岸交流深化及擴大，政府應檢視這些項目中，哪些可讓台灣受益而不受害。31項中，部分內容與海峽兩岸服務貿易協議一致。

人才流失問題，馬英九表示，他不擔心。台灣目前高教人才太多，甚至還去賣雞排，「賣雞排應該不需要博士吧？」如果大陸哪一省需要台灣人才，不但減少台灣問題，又能促進交流。台灣領導人要有胸襟才能帶進人才，「開放帶來興旺，閉鎖帶來萎縮」。

兩岸共打議題部分，他說，兩岸間不是國與國關係，只能比照國際法。如果比照，台灣主張「國籍原則（principle of nationality）」，要求對台籍嫌犯行使管轄權，但這些詐欺案件屬於「跨境兼跨國犯罪」，大陸除主張被害人國籍，還有領域原則，畢竟犯罪行為地在肯亞，犯罪結果地在大陸。肯亞案中，大陸的「屬地」主張較台灣方的「屬人」主張強。

他說，西元2009年簽訂「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」，但肯亞案這種涉及管轄權、政治敏感性較高的協議，確實超出預期。不過，目前兩岸政治氣氛低迷，他遺憾也不樂觀共打議題能否獲重視。

2016年發生肯亞電信詐騙案，有45名台灣嫌犯遭遣送到中國大陸。