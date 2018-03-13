因應陸惠台31項措施 賴清德：本周提出對策

2018-03-13 12:01 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



中國大陸提出31條惠台措施，行政院長賴清德原訂要召開跨部會會議研商對策卻臨時取消。國民黨立委黃昭順今天在立法院總質詢時追問賴清德到底什麼時候要開會？賴清德承諾，行政院會嚴肅面對，務實因應，已經請行政院副院長施俊吉擔任召集人，本周就會提出因應對策。

黃昭順表示，全世界都在注意對岸把國家主席的任期限制刪除後可能發生的各項變化，他們也在228當天公布31項惠台政策，我們把此做法解讀為併吞台灣，但行政院昨天原本要開因應會議卻取消，到底我們未來的因應措施是什麼？什麼時候要開會？賴清德表示，行政院會嚴肅面對，務實因應，我們在這個禮拜會提出因應對策。

黃昭順在問賴清德，要不要建議蔡英文總統召開國安會議？由總統提出相關策略和國安戰略，至少能讓全國民眾放心，而不是只有教育部長說如果帶有公職的人員不可以過去，或是衛福部出來講公立醫院的醫生不能去，這些都不足以抵擋未來所有的吸磁效應。

黃昭順說，日前媒體做民調，年輕人看到這樣的惠台措施是真的會出走，在我國的低薪狀況下，我們對於這樣一個吸金的打法根本無法因應，為此請總統召開國安會議來因應這樣的變化，有很困難嗎？

賴清德則回應，是否要召開國安會議是總統的職權，有需要他相信總統會召集。而在因應惠台措施方面，行政院已經請施俊吉擔任召集人，目前正在蒐集資料當中，這個禮拜就會提出因應對策。