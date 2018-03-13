陳菊遭爆拗飯店折扣 孫大千：檢調不辦 怕陳師孟？

2018-03-13 10:17 聯合報 記者 聯合報 記者 程平 ╱即時報導



根據蘋果日報報導，高雄巿長陳菊率領主管共76人前天到宜蘭縣舉辦共識營，宜蘭代理縣長陳金德也到場盡地主之宜，卻被爆料入住4星級礁溪中天溫泉渡假飯店（Hotel Valletta）每晚牌價萬元起跳，竟要求給予市長2200元、其他主管1800元的優惠價。但宜蘭縣府、高雄市府昨均強調一切合法，未向飯店施壓；飯店業者說目前試營運中，想藉此打開知名度，房價才會有折扣。

國民黨前立委孫大千在臉書批評，如果這不是「弊案」，那麼什麼才算是「弊案」？

孫大千並提出幾個疑問：

第一，請問礁溪中天溫泉渡假飯店，在試營運階段時，除了宜蘭縣府可以用每房每晚1800元的價格，代高雄市府訂到原價萬元的客房，還有哪些一般民眾做得到？宜蘭縣府與高雄市府真的可以「臉不紅，氣不喘」的強調一切合法嗎？

第二，依媒體報導，中天飯店遲遲無法正式對外營運，全因旅館申請登記證卡關。提供「友誼折扣」後，宜蘭縣政府工旅處也以最快速度，讓中天飯店順利拿到證照，可以正式對外營運。這難道不算是「藉勢藉端，勒索業者」嗎？

第三，當年，國民黨執政時期，因為獄政官員收受幾張溫泉飯店的招待券，而被重辦貪瀆。今日，民進黨地方官員所受到的「親民友誼」招待，就可以視若無賭，輕輕帶過了嗎？難道檢調單位真的都被陳師孟嚇怕了嗎？逢綠就閃了嗎？