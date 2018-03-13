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日本東京民宅改裝工程 地板下挖出7嬰屍

諷總統府建圍欄 孫大千：代表政府無能

2018-03-13 08:14聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

前立委孫大千表示，總統府從戒嚴，到解嚴，再到兩次的政黨輪替，走過無數的風風雨雨，衝突抗爭，其間容或因為群眾運動，僅僅暫時布置拒馬蛇籠。沒有想到，直到今日，蔡英文總統竟然破例要建造固定的欄桿圍牆。孫大千請問蔡英文總統：

第一，真的是因為去年8月總統府西大門發生遭民眾闖入，攜械砍傷衛兵的事件，才要在總統府外設置圍牆嗎？這樣的事件過去亦時有所聞，為什麼從來沒有這樣的建議呢？

第二，這一道圍牆，是為了保護你自己？還是衛兵呢？把責任推到衛兵身上，不會覺得很丟臉嗎？

第三，總統府歷經了兩蔣時代的內憂外患，歷經了阿扁總統的百萬圍城，也歷經了馬英九總統的3月學運，始終以開放空間的型式面對人民。為什麼你卻沒有這樣的擔當和勇氣？你難道忘記了，你曾經自許要做一位最會溝通的總統了嗎？

第四，你知道嗎？總統府外面的這一道圍牆，代表了你的恐懼，代表了民進黨的失敗，代表了政府的無能，更代表了台灣民主的恥辱。

第五，你了解嗎？這樣的規劃，反映出你對於自己能力的懷疑，反映出你對於執政團隊的懷疑，更反映出你對於台灣人民民主素養的懷疑。

第六，蔡英文總統，我想你始終都不明白，其實，民心才是總統府最堅固的圍牆！

有鑑於總統府屢次成為被衝撞的標的，朝野立委要求總統府強化維安，根據總統府最新送進...
有鑑於總統府屢次成為被衝撞的標的，朝野立委要求總統府強化維安，根據總統府最新送進立法院的檢討報告，除會調整維安部署，未來還會在總統府週邊，增設「景觀圍籬」，強化阻絕功能。記者蘇健忠／攝影
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總統府蔡英文孫大千

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