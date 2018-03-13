馬英九由黑翻紅 游梓翔：不是比爛而是選民的成熟

2018-03-13 07:26 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



前總統馬英九最近人氣高，被媒體稱為「再起」。世新大學傳播學院院長游梓翔在臉書表示，一個被選民認為執政成績不佳，最終輸掉執政權的總統，在卸任兩年後就由黑翻紅，確實罕見。「馬英九再起不是比爛，而是選民的成熟」。 前總統馬英九。記者劉宛琳／攝影 分享 facebook

游梓翔表示，有人說選民健忘，這「不正常」，有人甚至說這是「比爛」—馬英九的爛造就了蔡英文總統，蔡英文總統的爛又反過來造就了馬英九。

但馬英九的「再起」真是比爛嗎？游梓翔表示，馬英九再次獲得民眾歡迎，蔡英文總統確實貢獻卓著，因為大家發現，兩岸關係上，馬英九的「九二共識」是個互利雙贏的辦法，蔡總統執政則無力答卷，搞成僵局。對外關係上，馬英九的「親陸友美」是個穩定大局的戰略，蔡總統執政則製造動盪，困住台灣。族群關係上，馬英九的「謙虛聆聽」是個促進和諧的態度，蔡總統執政則挑動仇恨，粗暴傲慢。內部治理上，許多馬英九被罵翻的政策，例如漲價、勞工、電力，都因為蔡英文總統執政的「無能搖擺」，讓大家更了解到馬英九「折衝平衡」的難能可貴。

游梓翔表示，在政治上，「喜新厭舊」是常態，覺得馬英九爛，選了蔡英文總統，覺得蔡英文總統爛，應該造就一個新的人，選民為何「喜舊厭新」呢？馬英九的「再起」不是因為選民「健忘」，也不是因為選民「比爛」。他認為，更多的是因為選民「記得」，是因為選民從蔡英文總統的「爛」中，「重新審視」了馬英九的好。

他說，而且舉目望去，檯面上的政治人物，在這個「重新審視」下，即使拿未來的「本夢比」和過去的「本益比」來比較，都給馬英九比下去了。簡單地說，馬英九最近的人氣高漲，不是「比爛」。這種看法過度看輕選民的智慧。重新評價馬英九，其實是一種選民的「成熟」—在貨比貨之後，選民更「識貨」了。