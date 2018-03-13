親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
人才西進誘因大
藍綠各黨拚選戰
北農休市菜價崩
政治
軍事
綜合

日本東京民宅改裝工程 地板下挖出7嬰屍

馬英九由黑翻紅 游梓翔：不是比爛而是選民的成熟

2018-03-13 07:26聯合報 記者楊德宜╱即時報導

前總統馬英九最近人氣高，被媒體稱為「再起」。世新大學傳播學院院長游梓翔在臉書表示，一個被選民認為執政成績不佳，最終輸掉執政權的總統，在卸任兩年後就由黑翻紅，確實罕見。「馬英九再起不是比爛，而是選民的成熟」。

前總統馬英九。記者劉宛琳／攝影
前總統馬英九。記者劉宛琳／攝影
分享

游梓翔表示，有人說選民健忘，這「不正常」，有人甚至說這是「比爛」—馬英九的爛造就了蔡英文總統，蔡英文總統的爛又反過來造就了馬英九。

但馬英九的「再起」真是比爛嗎？游梓翔表示，馬英九再次獲得民眾歡迎，蔡英文總統確實貢獻卓著，因為大家發現，兩岸關係上，馬英九的「九二共識」是個互利雙贏的辦法，蔡總統執政則無力答卷，搞成僵局。對外關係上，馬英九的「親陸友美」是個穩定大局的戰略，蔡總統執政則製造動盪，困住台灣。族群關係上，馬英九的「謙虛聆聽」是個促進和諧的態度，蔡總統執政則挑動仇恨，粗暴傲慢。內部治理上，許多馬英九被罵翻的政策，例如漲價、勞工、電力，都因為蔡英文總統執政的「無能搖擺」，讓大家更了解到馬英九「折衝平衡」的難能可貴。

游梓翔表示，在政治上，「喜新厭舊」是常態，覺得馬英九爛，選了蔡英文總統，覺得蔡英文總統爛，應該造就一個新的人，選民為何「喜舊厭新」呢？馬英九的「再起」不是因為選民「健忘」，也不是因為選民「比爛」。他認為，更多的是因為選民「記得」，是因為選民從蔡英文總統的「爛」中，「重新審視」了馬英九的好。

他說，而且舉目望去，檯面上的政治人物，在這個「重新審視」下，即使拿未來的「本夢比」和過去的「本益比」來比較，都給馬英九比下去了。簡單地說，馬英九最近的人氣高漲，不是「比爛」。這種看法過度看輕選民的智慧。重新評價馬英九，其實是一種選民的「成熟」—在貨比貨之後，選民更「識貨」了。

馬英九蔡英文游梓翔

相關新聞

陳菊率主管宜蘭研習 被爆1800元住萬元價房間

2018-03-13 01:11

大紅包！ 鄉鎮市公所千萬補助入庫

2018-03-12 23:48

段宜康：「狼來了」的余光中不值一頂桂冠

2018-03-13 08:29

諷總統府建圍欄 孫大千：代表政府無能

2018-03-13 08:14

雷倩：置之死地而後生 為「公益的」婦聯會求生機

2018-03-13 00:48

防衛縱深不足 總統府後方將設圍籬

2018-03-13 00:06

中央送大禮 國庫署：盼地方有錢優先還債

2018-03-12 23:55

竹縣立委可望增1席 公聽會吵翻天

2018-03-12 23:32

查民權民族等三大基金 黨產會本週公布報告

2018-03-12 17:58

違反偵查不公開 2監委申請自動調查

2018-03-12 17:53

要求婦聯會改章程 內政部給半年期限

2018-03-12 17:17

潑漆案／學生要監院懲處執法者 桃園檢警：依法辦理

2018-03-12 17:12

影／總統府「戒嚴」 仿白宮設鐵欄杆

2018-03-12 16:27

府設景觀圍籬 府：兼顧人員、警備、維安及文資考量

2018-03-12 15:44

余光中未獲褒揚令？府：依法請頒就會頒發

2018-03-12 15:31

整修賴揆金華街官邸 行政院動支第二預備金

2018-03-12 15:26

吳敦義參加國共論壇 府：涉及公權力須由兩岸政府溝通解決

2018-03-12 15:25

獨派青年潑漆遭警拘提 赴監察院希望介入調查

2018-03-12 14:59

影／獨派陳情潑漆案 陳師孟：義不容辭

2018-03-12 14:30

總統府耗鉅資增景觀圍籬 增應變兵力

2018-03-12 14:12

警察淪為蔡英文父親墓園管理員？ 葉俊榮否認

2018-03-12 14:11

潑漆案／獨派要求懲處執法者 陳師孟：義不容辭

2018-03-12 14:11

聯晚精采30／衝撞兩岸 蔡英文低調、時力「獨」唱

2018-03-12 14:05

影／勞基法修正通過 勞工內心抗爭未平

2018-03-12 14:05

聯晚精采30／變更領土 李登輝挑起爭議

2018-03-12 14:04

桃機又出包跳電 徐永明：民眾難以忍受無能交通部長

2018-03-12 13:59

影／習近平取消任期制 宋楚瑜：人民最大

2018-03-12 13:45

辜嚴倬雲籲婦聯會資產捐國庫 葉俊榮批：馬後炮

2018-03-12 12:32

被爆頻見綠營大老 柯P對朱立倫說「找時間拜訪你」

2018-03-12 12:21

強化總統府維安 前國安局官員酸：作秀

2018-03-12 12:21

葉俊榮：跟蹤騷擾防治法草案母親節完成

2018-03-12 12:14

國安會主導總統府設景觀圍籬 只為反制單一暴徒？

2018-03-12 11:57

藍委抱怨立院外拒馬多 葉俊榮：認同 往這方向努力

2018-03-12 11:46

柯P稱獲林義雄、姚嘉文支持 姚文智：柯P在「撩老」

2018-03-12 11:38

獨派青年到監察院陳情 陳師孟負責接見

2018-03-12 11:37

【重磅快評】連那一國都講不清 余光中會要這褒揚令？

2018-03-12 11:26

陸取消國家主席任期限制 宋楚瑜：台灣堅持主權在民

2018-03-12 11:11

消防隊只能養搜救犬 葉俊榮：應檢討 動物對警消有貢獻

2018-03-12 11:08

馬英九出席國父逝世紀念日活動 與民眾熱情握手

2018-03-12 10:36
看更多

熱門文章

年薪250萬不懂財務? 一張圖諷刺吳音寧如何登上北農大位

2018-03-12 12:50

陳文茜病痛纏身已立遺囑 曝節目接班人是「她」

2018-03-12 11:07

從作家到北農總座 吳音寧走過的200天風風雨雨

2018-03-12 15:06

警看守蔡英文父親墓園 葉俊榮：警察絕非墓園管理員

2018-03-12 10:34

影／獨派陳情潑漆案 陳師孟：義不容辭

2018-03-12 14:30

孫大千：綠兩光人事吃香喝辣 若是藍早就被狂罵

2018-03-12 12:19

教育部長警告：大學教師專案赴陸「明顯違法」

2018-03-12 23:46

馬英九由黑翻紅 游梓翔：不是比爛而是選民的成熟

2018-03-13 07:26

陳菊率主管宜蘭研習 被爆1800元住萬元價房間

2018-03-13 01:11

【重磅快評】連那一國都講不清 余光中會要這褒揚令？

2018-03-12 11:26

苗栗縣長選舉綠營定調 徐定禎循柯P模式參選

2018-03-12 12:22

段宜康：「狼來了」的余光中不值一頂桂冠

2018-03-13 08:29

陸取消國家主席任期限制 宋楚瑜：台灣堅持主權在民

2018-03-12 11:11

吳敦義參加國共論壇 府：涉及公權力須由兩岸政府溝通解決

2018-03-12 15:25

遭諷「歌星不上台」 侯友宜：市政不是當歌星

2018-03-12 19:06

大學校長：兩岸人才大戰已開打 台灣若輸後果不堪設想

2018-03-12 23:22

前太空中心主任批「福衛五號」 國研院逐條回應

2018-03-12 21:13

侯漢廷：比吳音寧尸位素餐更嚴重 是市府集體失能

2018-03-13 07:17

周錫瑋質疑初選期程 國民黨反問：中選會要問候選人意見？

2018-03-12 21:20

新北市長初選爭議 國民黨中央明上午開協調會解決

2018-03-12 21:16

大學教師西進 陸委會也劃出紅線

2018-03-12 23:41

【重磅快評】輻射廢土堆滿福島 台灣得多看幾眼

2018-03-12 09:58

影／總統府「戒嚴」 仿白宮設鐵欄杆

2018-03-12 16:27

民進黨提名宜縣長前1天 陳金德「閃避」出國

2018-03-12 22:17

大紅包！ 鄉鎮市公所千萬補助入庫

2018-03-12 23:48

獨派青年到監察院陳情 陳師孟負責接見

2018-03-12 11:37

國安會主導總統府設景觀圍籬 只為反制單一暴徒？

2018-03-12 11:57

陸吸才 我「嚴肅看待、審慎面對」

2018-03-12 23:39

馬英九出席國父逝世紀念日活動 與民眾熱情握手

2018-03-12 10:36

提名陳歐珀出征 宜縣議長帶頭力阻

2018-03-13 00:17

違反偵查不公開 2監委申請自動調查

2018-03-12 17:53

柯P模式！綠禮讓 徐定禎不披綠衣搶攻苗栗

2018-03-13 00:19

大學校長直言：年輕助理教授 西進誘因大

2018-03-12 23:47

三環三線成議員另類戰場 藍綠選將隔空互打

2018-03-12 23:05

桃機又出包跳電 徐永明：民眾難以忍受無能交通部長

2018-03-12 13:59

余光中未獲褒揚令？府：依法請頒就會頒發

2018-03-12 15:31

造成菜價混亂 審計處同意立案調查北農

2018-03-12 11:11

初選3月25結束 周錫瑋怒嗆：黨中央哪一個人說的？

2018-03-12 11:20

潑漆案／學生要監院懲處執法者 桃園檢警：依法辦理

2018-03-12 17:12

整修賴揆金華街官邸 行政院動支第二預備金

2018-03-12 15:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top