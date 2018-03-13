高雄市府主管宜蘭研習 被爆每房1800元住四星飯店

2018-03-13 01:11 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



高雄市長陳菊11日率主管到宜蘭舉辦共識營，一行約90人晚上入住試營運的礁溪中天溫泉渡假飯店，卻遭人爆料，宜蘭縣政府以每房1800元超低價，幫忙訂到訂價萬元的房間。但業者強調，因為試營運階段，所以給折扣價。

中天溫泉渡假飯店去年底試營運，但申請設立登記證時並不順利，宜蘭縣政府各局處會勘時發現，圍牆、陽台及無障礙設施設備，與原設計不符，駁回申請，直到上個月26日才核准業者申請，拿到旅館登記證。

有人向媒體爆料，宜蘭縣政府處理核發旅館登記證的這段時間，正好是幫高雄市政府代訂房時間，而1800元是公務人員出差報帳的上限，能訂到這種破壞行情的超低價，宜蘭縣政府是否給業者壓力？還是業者主動願意給如此低廉價格？

對此，宜蘭縣政府與高雄市政府強調一切合法，而且也沒有給飯店任何壓力。縣府表示，在詢問訂房的過程中，同時也問了很多家飯店，後來中天願意給這個價錢，所以就幫忙代訂，過程很單純。

至於核發給業者旅館登記證的流程，縣府說，必須是縣府各不同單位審查消防、建設、衛生等設施都符合標準，最後才由工商旅遊處發給證照，並非一個局處能決定。

據了解，市府主管入住的11日是星期天，礁溪溫泉區住房情況不錯，要以1800元訂到像樣的飯店根本不大可能。業者解釋，因為試營運階段，必須主動打知名度，於是給優惠折扣，至於旅館登記證是2月底確定，訂房是3月初，並沒有感受到任何壓力。