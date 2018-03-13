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雷倩：置之死地而後生 為「公益的」婦聯會求生機

2018-03-13 00:48聯合報 記者王寓中╱即時報導

婦聯會主委雷倩昨夜在臉書貼文表示，內政部長葉俊榮在立法院備詢，對婦聯會過去的運作不符人民團體組織法，說了很多重話。

她表示，為了求取婦聯會最大生機，現任常委會在過去這段日子積極應變，目前相關各個基金會已進行改選，律師團組建完成合作無間，會務決策模式大幅開放，組織文化亦轉為具戰鬥力的團隊至上。

雷倩強調，在民進黨立委高度關注婦聯會的今天，會內同仁與律師團進行了數小時的討論。大家堅持以置之死地而後生的精神，窮盡一切可能為「公益的」婦聯會爭取生存機會！

雷倩回顧表示，由去年2月到10月辜媽媽親自主持的常委會記錄可知，今天的困境早在常委們的考慮之中，也是當時欲藉行政和解積極轉型的原因。

雷倩指出，簡單回顧去年的發展：身份為「政治團體」的婦聯會頭上有四把刀，人團法、政黨法要求婦聯會必須改變運作方式、進行組織轉型；黨產條例、促轉條例追究過去與國民黨的關係、以及財產是否為不當黨產。在這些限制條件下，當時的常委會以組織能夠繼續運作為重，決定藉行政和解將婦聯會轉型為公益組織。經過數月的協商及內部溝通，婦聯會各個單位及相關組織未來運作的需求，陸續納入行政契約，婦聯會的會務財務同仁，亦已開始準備進行調整。

10月底，辜媽媽忽然出國就醫，聯絡困難，情況急轉直下。

雷青表示，今年1月外部勢力大肆介入。1月31號她們罔顧局勢的險峻，以不得割地賠（捐）款抗爭到底為訴求，誤導會員封殺行政契約後；最近又180度大轉彎，主張婦聯會全捐國庫組織解散。原因何在，令人費解。

婦聯會雷倩黨產

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