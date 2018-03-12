中央送大禮 國庫署：盼地方有錢優先還債

2018-03-12 23:55 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ／台北報導



各鄉鎮市公所一月底陸續收到行政院公文，將補助各公所一千萬元，讓公所在緊急及重大事項中使用。雲林縣林內鄉公所打算在道路改善工程及災害復建工程中使用。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 各地方政府陸續收到中央發給的「特別核定統籌分配稅款」，財政部國庫署表示，依法中央統籌分配稅款中的百分之六為特別統籌分配稅款，用於支應地方政府緊急及其他重大事項所需的經費，由行政院依實際情形分配，國庫署則依據行政院指示撥款。

國庫署高層表示，特別統籌分配稅款通常會用於天災事變，可能是去年天災少，特別統籌分配稅款有剩餘，政院就會分配給地方。特別統籌款不定期發放，用途沒限定，只要是「緊急及其他重大事項」即可，範圍很寬、彈性很大，「站在國庫署的立場，當然希望地方有錢優先還債」。

依中央統籌分配稅款分配辦法規定，特別統籌分配稅款動支須經財政部報請行政院核定後，通知受分配地方政府納入預算。不過，官員指出，通常是行政院主動核定，通知國庫署撥款。

官員說，地方政府特別統籌分配稅款的支用情形要送立法院備查，並受地方民意機關監督，財政部也會定期上網站公布。

曾銘宗：程序不對 用途不符

【記者卜敏正、羅紹平／連線報導】中央過年前後增撥特別統籌分配稅款給各鄉鎮市，各公所都有千萬補助款入庫。立委曾銘宗認為程序不對、用途不符，明顯是為選舉綁樁。

對各鄉鎮市都齊頭補助一千萬元，台東市長張國洲也抱怨：「台東市人口十一萬人，海端鄉只有三千人，中央一律都給一千萬元，對台東市民不公平。」

國民黨嘉義縣黨部主委王啟澧則認為，現在不需任何原因每一公所就發一千萬，是否符合原編列科目值得商確，王啟澧強調，行政院發錢地方當然開心，但政府莫忘民眾日前排隊買衛生紙，只為省幾十元，政府應精打細算、莫施政浪費。