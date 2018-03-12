大紅包！ 鄉鎮市公所千萬補助入庫

2018-03-12 23:48 聯合報 都會社會中心記者／連線報導



各鄉鎮市公所過年前後，陸續收到行政院公文，將補助各公所一千萬元，供緊急及重大事項使用。 記者陳雅玲／攝影 分享 facebook 全國各鄉鎮市公所過年前後，陸續收到中央核撥的一千萬元「特別統籌分配稅款」，由於近年特別統籌分配稅款很少直接撥給鄉鎮市公所，讓多數公所直言像接到一個「大紅包」，對地方財政有立即幫助。

據了解，不只全國各鄉鎮市都有一千萬元，六個直轄市、十一個縣市、三個省轄市及離島兩縣，中央也都核定金額不等的特別統籌分配稅款。包括屏東縣政府和彰化縣府各有五億元入帳，南投縣政府收到一億餘元。北市、桃園、中市、和南市都獲五億元特別統籌稅款補助，新北市分得五億七百七十七萬元，高雄有五億兩千多萬元。

六都原鄉部分，中市和平區和桃園復興區公所各獲得一千萬元經費，高雄那瑪夏、茂林、桃源三個原民自治區共約拿到兩千多萬元。

這筆意外的經費，讓各公所相當驚喜，紛紛規劃用途；且因支用沒有特別規定，讓不少鄉鎮長樂得說「就是多了一千萬的預算，可做更多事情。」潮州鎮公所主秘丁勇言表示，今年起要面對公務人員加薪百分之三等財政壓力，對地方財政來說，這真的是「及時雨」。

「這是我擔任鄉長近八年，第一次突然收到中央無預警撥款」，竹縣有鄉鎮長說；嘉義縣義竹鄉長顏蔡淑惠也直言，過去沒有收到過這種突來的補助款，很感謝行政院年後發「大紅包！」

「真像天上掉下大禮！」阿里山鄉長杜力泉說，之前還在煩惱中央補助配合款要如何自籌，現在有著落了。嘉義縣六腳鄉長陳川崎表示，公所每年預算僅二億多，但多數用於人事、行政及社福。這次行政院一次補助千萬入庫，對地方財政是非常大幫助。

「賴院長很細心，撥款後辦公室還來電確認！」水上鄉長劉敬祥表示，水上鄉外來車流、人口多，為讓這筆錢獲得最大效益，決定在鄉內各重要路口建置五百組、二千支監視器。

高雄市財政局表示，中央每年會提撥約二百多億元特別核定統籌分配稅款，當年度如遇風災、地震等，就會撥款補助受災縣市；如有結餘，就會直接撥給各縣市，自行作為「緊急施政用」。

嘉義縣財稅局長簡世明說，去年天然災害少，這款項仍有剩餘，行政院因此平均分配全台鄉鎮市公所各一千萬；中央未指定用途，無論基礎建設、社福，只要經代表會審議通過都可使用。

台東市公所主任秘書溫忠仁說，馬政府時代中央都是依財政收支劃分法規定的比例分配，往年台東市最多拿到幾百萬元，今年第一次未按比例分配獲補助一千萬元，也是台東市拿到最多一次。