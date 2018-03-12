「因資料尚待彙整」 政院研商惠台措施會議臨時喊停

2018-03-12 19:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



大陸國台辦日前宣布惠台31項措施，行政院原訂今（12）日上午舉行跨部會會議。不過，行政院昨晚發出簡訊通知表示，因部分部會資料尚待彙整，今日會議暫時取消。

大陸國台辦日前宣布惠台31項措施，企圖藉此吸引台灣企業、社團、藝文業等領域人士前往中國大陸發展，引發外界高度重視。行政院長賴清德日前在立法院表示，將責成行政院副院長施俊吉召集會議應處，並預定今天上午舉行跨部會會議，不過昨晚通知取消。

行政院發言人徐國勇表示，因仍待進一步彙整資料，該會議先行取消。他並說，待開會日期決定，會再另行通知。