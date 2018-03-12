立院初審 廠商污染環境可判7年

2018-03-12 20:21 中央社 台北12日電



立法院司法及法制委員會今天初審通過刑法第190條之一修正草案，未來廠商只要污染空氣、土壤、河川，就可處7年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣1500萬元以下罰金。

司委會今天審查刑法第190條之一修正草案。提案的民進黨立委段宜康在提案說明中指出，過去刑法規定，污染空氣、土壤、河川或其他水體，檢察官必須具體證明「致生公共危險」，以及如何證明這項公共危險的發生，與行為人的污染行為間具有「因果關係」，導致這項罪在實務上運用的實用性很低。

民進黨立委李俊俋說，日月光大量排放廢水，但找了中山、成大、交大、海科大等大學，通通都拒絕判定，最後判定竟是難以認定與日月光排放有因果關係，才依廢棄物管理法處理，罰款了事，社會無法接受。

不過，法務部建議將一般行為人污染空氣、土壤、河川或其他水體，建議仍須符合致生公共危險的要件，但廠商或事業場所有類似行為，常造成環境無法彌補的損害，為保護環境、維護人類永續發展，廠商或事業場所有類似行為，不需要導致公共危險就予以處罰，以符罪刑均衡原則。

經過委員會討論，一般行為人如果污染空氣、土壤、河川或其他水體，導致公共危險者，處5年以下有期徒刑，並新增拘役、科或併科1000萬元以下罰金；廠商或事業場所污染空氣、土壤、河川或其他水體，則不須導致公共危險，可處7年以下有期徒刑、拘役、科或併科1500萬元以下罰金。

由於立委希望增加高額的罰金遏止類似污染行為再度發生，不過，法務部認為，5年以下有期徒刑，根據刑法研究修正小組認為，罰金應為50萬元以下，7年以下有期徒刑，罰金為70萬元以下，雙方認知差距很大，因此全案仍遭保留，提報院會討論前，須經朝野協商。