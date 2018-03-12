綠委：組改拿10年前版本 怎麼可能會過

2018-03-12 18:52 中央社 台北12日電



行政院今天召開行政立法協調會報，與民進黨立委討論組織改造。與會立委轉述，組改吵10年都沒通過，這次行政院還拿出跟10年前一樣的版本，「怎麼可能會過？」

行政院長賴清德今天主持行政立法協調會報，與民進黨立委討論組織改造、建築法修法等議題。與會立委會後轉述，因討論組改議題相當熱烈，就已經進行一個半小時，會議最後因賴清德急著離開，建築法修法就沒有時間討論。

與會立委說，會中有立委認為組改「沒有邏輯性」，爭議最大的就是環境資源部，既有環境保護又掌握資源，像經濟部水利署、內政部營建署下水道工程等都納入環資部，如果環資部是以環境保護為主軸的話，未來事關經濟產業發展，都在同一部會「可能左手打右手，互相扞格」。

與會立委表示，在場的立委大部分都認為，像主管水資源的水利署、林業管理的農委會林務局等，可能與經濟相關的，應該留在原來的部會；也有人建議環保署應單獨升格，跟生產有關的就回歸原本的部會。但因會議最後沒有結論，環保署長李應元說會再拜會立委多溝通。

這位立委也說，「組織改造吵10年都沒過，這次又拿跟10年前一樣的版本出來，怎麼可能會過？」賴清德最後沒有裁示要不要調整，但只說「如果下次開會，按照今天立委們的意見，部會也需要花一點時間調整」。

行政院組織法修正案於民國99年立法院三讀通過，明訂行政院轄下37個部會將整併為29個，並自101年啟動組織改造，目前還有6個部會未完成組改，包括大陸委員會、內政部、交通部改制為交通及建設部、經濟部改制經濟及能源部、環保署升格為環境資源部、農委會升格為農業部等。