潑漆案／學生要監院懲處執法者 桃園檢警：依法辦理

2018-03-12 17:12 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



228慈湖遭獨派青年闖入潑漆，其中10人已有9人交保，涉案青年認為遭到桃園檢、警政治性大規模拘提，早上到監察院遞交陳訴書，要求調查執法瑕疵懲處。對此桃園地檢署表示，一切依法辦理配合監院調查，桃園市警局則說；陳情是人民權利，全案警方依程序偵辦。

涉案青年提出5大違法失職，包括認為檢警拘提不符要件、檢方法源有瑕疵，以及警察拘捕時禁止當事人對外聯絡侵犯人權等，接受陳情的監委陳師孟表示「你們的陳情，監察院一定義不容辭。」

桃園地檢署回應，將配合監察院調查，但基於偵查不公開原則，關於案情內容不能說明，並強調檢察官一切均依法辦理。

檢方還說，警察將通知書親自送達後，涉案人士仍拒絕到案，也曾上節目表示不會向警方說明，要直接面對檢方，承辦檢察官基於裁量權，依法簽發8張拘票。

桃園市警局則說，學生到監察院陳情是人民的權利，警局不予置評，而潑漆案涉及政治敏感，報請桃園地檢署指揮偵辦，而當下警方到場時潑漆群眾已離開不屬現行犯，依程序親自送達通知書後，期限內沒有人到案，因此持8張拘票逮人。

而對於學生控訴，警方到場拔鑰匙、禁止使用手機，限制妨害當事人權力行使等，警方說，依法拘提帶回偵訊處時，已經給予權力說明，也有讓當事人連絡律師。