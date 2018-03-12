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環資部職掌綠委有異見 政院組改待研議

2018-03-12 16:31中央社 台北12日電

行政院今天召開行政立法協調會報，與民進黨立委討論組織改造。由於與會立委對環保署將升格的環境資源部掌管業務有許多不同意見，今天並未達成結論，將擇期再議。

行政院本擬未來環資部成立後，將農委會的林務局和林業試驗所業務轉移到環資部，並改制成立森林及自然保育署和森林及自然保育研究所；經濟部水利署也將移撥到環資部；國家公園業務則繼續由內政部主管，不轉移到環資部。

行政院副院長施俊吉中午邀請民進黨立委溝通組織改造方案，行政院發言人徐國勇說，因立法委員就三級機關歸屬，及各部會的職掌，仍有不同意見，需再進一步討論，這次行政立法協調會報沒有結論。

與會人士表示，與會立委主要對於環資部未來的職掌有不同意見，如水利署、林務局和國家公園是否要移撥到環資部，或繼續留在原部會，有許多討論，還沒達成共識。

行政院組織法修正案於99年立法院三讀通過，明訂行政院轄下37個部會將整併為29個，並自101年啟動組織改造，目前還有6個部會未完成組改，包括大陸委員會、內政部、交通部改制為交通及建設部、經濟部改制經濟及能源部、環保署升格為環境資源部、農委會升格為農業部等。

另外，今天行政立法協調會報原擬要討論建築法修法，讓未來政府可強制要求危險建物補強或重建；與會人士說，今天並未討論此案，將延期到下週行政立法協調會報再行討論。

民進黨農委會國家公園

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