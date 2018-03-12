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整修賴揆金華街官邸 行政院動支第二預備金

2018-03-12 15:26聯合報 記者洪哲政╱即時報導

行政院公布106年動支政府第二預備金項目，為了整建行政院長賴清德金華官邸，行政院動支第二預備金695萬元支應。此外，因應陸客縮減衝擊國內旅遊措施所需經費，交通部觀光局也動支1億2909萬7000元支應，但未明確說明用途細項。

行政院整建金華官邸，好讓行政院長賴清德能早日搬入，國民黨立委賴士葆曾指出，包含老舊空調主機汰換節能改善工程及屋頂隔熱改善工程，花費717萬，加上配合隨扈警官車隊進出改善動線整建圍牆，另外還要支出525萬，合計要花費1242萬。其中近一半經費動支第二預備金。

而根據行政院公布106年度中央政府總預算第二預備金動支情形，其中行政院106年動支第二預備金達3億3483萬2000元，包括行政院南部聯合服務中心興建辦公廳舍計畫所需經費不敷3142萬9000元；行政院院長職務宿舍整修所需經費695萬元。此外，交通部主管有1億2909萬7000元，是觀光局辦理因應陸客縮減衝擊國內旅遊措施所需經費。

統計各機關申請，按預算法第70條等規定控制動支結果，106年政府各機關合計動支第二預備金61億9368萬6000元，各動支筆數超過5000萬元者計有19筆。

行政院106年動支第二預備金整修位於台北市金華街上的行政院長官邸。 記者許正宏／...
行政院106年動支第二預備金整修位於台北市金華街上的行政院長官邸。 記者許正宏／攝影
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賴清德賴士葆

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