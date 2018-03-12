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吳敦義參加國共論壇 府：涉及公權力須由兩岸政府溝通解決

2018-03-12 15:25聯合報 記者林敬殷╱即時報導

國民黨主席吳敦義。 聯合報系資料照片／記者徐兆玄攝影
國民黨主席吳敦義。 聯合報系資料照片／記者徐兆玄攝影
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國共兩岸論壇預計在四月下旬登場，國民黨預定由前副總統，現任國民黨主席吳敦義帶隊參加國共兩岸論壇，總統府表示，任何涉及公權力的兩岸事務，必須由兩岸政府溝通務實解決，確保國民的福祉。

總統府發言人黃重諺下午向媒體進行新聞說明，針對吳敦義可能帶團赴陸一事，黃重諺說，目前總統府沒有接獲申請，卸任涉密管制人員申請，依照國家機密保護法及總統府辦理涉及國家機密管制人員出境的管制規定辦理。

除了吳敦義之外，前總統馬英九日前提出申請訪美，黃重諺證實指出，馬前總統是在本月二日提出申請，預計在四月九日到十四日前往美國訪問；關於卸任涉密管制人員的申請，總統府會依照國家機密保護法，總統府辦理涉及國家機密管制人員出境的管制規定辦理相關審核。

黃重諺說，按照現行法令的規定，目前總統府涉密管制人員出境申請都是依照國家機密保護法及總統府辦理涉及國家機密管制人員出境的管制規定，府方在接獲相關申請時，會就訪問地點、當事人涉守密程度、機密保護相關風險，例如申請人的安全等整體評估和准駁，這項行程若確定通過，國家也會提供安全上等必要的協助。

不過，有關吳敦義赴陸參加國共論壇，黃重諺除表示尚未接到申請外，也重申政府立場。

他表示，國民黨是一個人民團體，兩岸的正常往來和交流應正面看待，兩岸雙方應該要進行良性、不預設政治前提、有意義的對話和交流，對兩岸人民之間的相互了解和增進，才有正面幫助，雙方也應該共同來致力於兩岸和平、穩定跟發展，至於兩岸關係處理上，台灣所有政黨應秉持對內良性競爭、對外團結一致基本原則，不分朝野，跟台灣人民站在一起，全力支持由政府主導的兩岸關係。

黃重諺說，任何涉及公權力的兩岸事務，必須由兩岸政府溝通務實解決，確保國民的福祉。

總統府發言人黃重諺吳敦義

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