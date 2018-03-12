影／獨派陳情潑漆案 陳師孟：義不容辭

2018-03-12 14:30 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



慈湖兩蔣園區上個月二二八和平紀念日當天遭獨派青年闖入潑灑紅漆，桃園地檢與警方後來陸續將潑漆人士拘提到案，最後其中六人以五萬元交保。這些獨派青年事後不滿檢警違反司法實務慣例，認為這是針對政治性執行大規模拘提，今日上午至監察院遞交陳訴書，要求調查執法瑕疵並懲處。

獨派青年遞交陳訴書至監察院，是由監委陳師孟進行受理，在羅宜等人陳訴後，陳師孟以閩南語回應，「這些司法官對於民主制度不是很清楚，你們的陳情，監察院一定義不容辭。」

獨派青年針對慈湖潑漆，訴求去除支那威權，創建台灣共和之行動，事後遭到檢警拘提並處罰金感到不滿，提出五大違法失職，要求針對桃園市警察局大溪分局、刑事警察大隊、地方法院檢察署檢察官葉益發及趙燕利之執法瑕疵調查並懲處。

獨派青年輔大學生羅宜指出，桃園市檢警嚴重違反司法實務慣例，採比例原則失衡之大規模針對性、政治性偵辦。他說，警方於3月1日送達通知書，但通知書上僅寫刑事案件，3月5日由檢方核發的拘票上才說明以刑法第354條毀損、第246條公然侮辱公眾紀念處所、第135條妨害公務等罪名偵辦，同時遭傳喚人士皆在台北生活、上班、上課，有一定住、居所，事後馬上召開記者會亦顯示無逃亡或逃亡之虞，也無滅證之嫌，完全不符刑訴法第76條中任何逕行拘提之要件。

羅宜表示，桃園警方在執行拘提過程不僅粗暴，且目無法紀。認為遭拘提的所有人皆無抗拒拘提或脫逃之情形，桃園警方卻在事實經過中各種如直接強拔鑰匙、禁止使用手機的強制力，還限制、妨害當事人之權利行使，明顯違反刑訴規定。另在當事人被拘提時遭警方禁止使用手機聯絡律師或通知親友，即為《保護所有人免遭強迫失蹤國際公約》中所規範之公權力實施剝奪自由之行為，嚴重侵犯人權。