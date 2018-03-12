影／勞基法修正通過 勞工內心抗爭未平

2018-03-12 14:05 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



仰角45度，躺在鐵軌朝上，眼前會看到什麼樣的風景？光很亮，人想必變得巨大，聲音也跟著增量。小李（化名）說，當下他感受不到時間流動，目光所及只有憤怒。不滿，對執政者、對圍觀民眾、對滯留乘客，甚至對聲援者的不滿。「那時候多少覺得，為什麼我們抗爭必須做到這種程度？」他說，「壓下去，用自己的生命安全做籌碼。」

「我們這種沒權沒勢的人，真的很賤。」

2018年1月8日，反對勞基法再修法，放寬7休1的限制，桃園市產業總工會於傍晚6點30分突襲台北車站第三南下月台，臥軌表示抗議，要求撤回勞基法修正草案。不屬於任何勞團或工會，只是在網路上聽聞號召，特地當日排假北上抗議的小李同樣加入臥軌的行列。

小李說他其實不是第一批到達臥軌現場的人，也坦言自己未必需要成為臥軌的一員。當時兩邊人數懸殊，警察站滿鐵軌兩邊，軌道上多他一個不多，少他一個不少，但小李直想著：「如果我們把這些事情都交給工會的人或職業抗爭者，抗爭的力量怎麼會出來？如果一般民眾沒有加入，把力量擴大，抗爭行動等於沒有意義。」

於是，小李把圍觀人群撥開，直接擠下去，瞬間成為「激烈」的抗爭者。然而行為上的激進，卻沒有讓心裡得獲相應的安慰。得不到政客回心轉意，更博不得廣大民眾的支持，僅僅在軌道上多添一個人。「勞工運動的力量就是要人多，」他說。「但是從下面這樣看上去，我們在下面喊口號，人們在上面『話燒』。」

「其實光靠我們這些人怎麼可能夠？又不是什麼超級英雄，衝出來事情就會解決！」他說。「執政者都強硬修法到這樣子了，我們就是坐在那裡喊喊口號，他們根本不痛不癢。」小李深感無力，他明白一般人會有顧慮，怕被警察抓走、被起訴，怕影響到工作、生活，但如果沒有更積極的動作，只能任人宰割。

「我覺得，台灣人真的少了那麼一點衝動。」

22歲的小李屬於太陽花學運的世代，直言第一次參加社會運動便是佔領立法院。他說，過去總是覺得社會不會改變，但在目睹學運的團結和成功，甚至足以影響到政策，突然對未來充滿期待。不過，最近他又慢慢感受到無能為力。面對無力，盡力而為成為唯一應付的辦法。

「一開始會掙扎，」他說。當3、4名員警拉著他的雙腳雙手，騰空帶離地面，他整個人拚命搖晃。「推啊、甩啊，到真的被拖上月台被壓制才真的沒有辦法了。」小李回憶當時的情況，內心的念頭只有：「有機會在那邊多留一點時間，也許可以再多影響一點，頂多就是做到這樣。」

這不是電影，故事最後當然沒有完美結局。勞基法修法依然在執政黨人數優勢之下在立法院表決通過，如今已然正式上路。臥軌抗爭曇花一現，短暫爭得新聞版面，迅速被民眾遺忘。小李事後被警方拘留近24小時，被放了出來，至今還不知道會不會被起訴。

「有沒有影響到什麼人，我不清楚。（至少）以後抗爭就不怕什麼了，流程就是這樣。」年少輕狂，小李最近陸續參加社會運動，他認為自己還年輕，還有本錢衝撞。「大家不是老說，30歲以前不是左派沒良心，30歲以後仍是左派沒大腦嗎？」他笑說。現在他把握還有良心的時光。

不過小李有個願望，希望以後參加抗爭運動， 還是以一般上班族的身分參加，盼能多影響一般人，告訴他們：「真的不要害怕，如果一般人不去做、不去衝，執政者永遠不會害怕。」