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總統府耗鉅資增景觀圍籬 增應變兵力

2018-03-12 14:12聯合晚報 記者洪哲政／台北報導

總統府耗鉅資增設大型景觀圍籬，提升安全防護。根據總統府提出說明，這項方案源自民國106年8月18日西大門衛兵遭民人闖入攜械砍傷事件，由國安會主導。

總統府最近向立法院提出持續強化維安工作書面報告，報告提出總統府區維安中程精進作為，將改善硬體防護設施，強化阻絕功能。正研擬強化總統府阻絕設施建構，未來將在總統府四周增設景觀圍籬，汰換總統府周邊車道口鐵捲門。

總統府將「檢討警衛部署，增加應變處置兵力」，調整府後區西大門應變兵力，由1人增為...
總統府將「檢討警衛部署，增加應變處置兵力」，調整府後區西大門應變兵力，由1人增為3人，並配置手持式捕捉器，以利府後應變兵力於第一時間運用應變。 記者洪哲政／攝影
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總統府表示，鑑於總統府為重要歷史建物，相關結構工程設計均須受文化部文化資產局文化資產保存法等規範，總統府已在106年11月20日邀集文化部古蹟歷史建築審議委員會專案小組現地會勘，依據專家學者建議後，重新審報，106年12月22日實施復審，經出席委員全數同意，待相關預算審核確定，另案辦理委託規畫設計相關事宜，以有效提升整體安全防護強度。

據了解，所謂景觀圍籬是以混凝土的地樁固定，再以不繡鋼鐵網組成的圍籬，視線可穿透，將在必要的維安區段架設。

報告指出，總統府將檢討警衛部署，增加應變處置兵力，調整總統府後區西大門應變兵力，由1人增為3人，配置手持捕捉器，以利應變兵力第一時間運用應變。修定緊急應變處置程序，周延處置應變能力，106年8月24日針對類似狀況，重新檢討緊急應變處置程序作業規定，針對歹徒攻擊衛哨意圖搶奪武器處置作為內容重新修訂，以周延處置程序，強化狀況處置應變能力。

總統府

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