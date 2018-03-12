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警察淪為蔡英文父親墓園管理員？ 葉俊榮否認

2018-03-12 14:11聯合晚報 記者徐偉真/台北報導

新北市新店警分局偵查隊3月開始，每天編排勤務在蔡英文總統父親墓園站崗看守，也派警力在路口攔查可疑車輛，基層警力頗有怨言。內政部長葉俊榮今天表示，大家都是為公共利益執行勤務，絕對不是墓園管理員，不能接受這樣的說法。警政署署長陳家欽也說，這樣的勤務是普遍性，沒有針對性。

內政部長葉俊榮。 記者林伯東／攝影
內政部長葉俊榮。 記者林伯東／攝影
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台獨人士到桃園慈湖蔣中正陵寢，以紅漆潑灑靈柩與遺像，事件發生後，新店警分局偵查隊從3月1日起，每日編排勤務，從上午9時到晚上7時，每班2人到4人，在蔡潔生墓園站崗看守，這處墓園設施因為違反規定，曾遭地方政府開罰，至今仍無改善，派警力在有違法爭議的墓園看守，也引起地方非議。

親民黨立委陳怡潔在內政委員會質詢，基層員警傳出不滿聲音，覺得淪為墓園管理員，私人墓園難道不能請保全嗎？現在私人墓園有警察駐守，一般民眾哪能有這樣的待遇，這樣的做法，只會讓人民覺得蔡總統公器私用，未來是不是有情資才去駐守比較好。

葉俊榮表示，警察絕對不是墓園管理員，警察機關執行的勤務，都是合乎公共利益，在公共秩序的基礎下，無論是警力派遣還是警務編制，都要合乎原則，新店警分局的調度，是警察機關判斷有必要所採取的措施。

陳家欽表示，沒有公器私用，自從慈湖陵寢被潑漆，就感受到社會會有不同意見和理念的對立行為，所以這樣的調度是普遍性的，不是特定，就像立法院有情資顯示會有陳抗，就有警力佈署，這也不是針對性行為。

葉俊榮慈湖

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