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潑漆案／獨派要求懲處執法者 陳師孟：義不容辭

2018-03-12 14:11聯合晚報 記者林麒瑋／台北報導

監察委員陳師孟。 記者楊萬雲／攝影
監察委員陳師孟。 記者楊萬雲／攝影
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慈湖兩蔣園區在二二八和平紀念日當天遭獨派青年闖入潑灑紅漆，桃園地檢與警方將潑漆人士拘提到案，其中六人以5萬元交保。涉案青年認為這是針對政治性執行大規模拘提，上午至監察院遞交陳訴書，要求調查執法瑕疵懲處。接受陳情的監委陳師孟表示，這些司法官對於民主制度不是很清楚，你們的陳情，監察院一定義不容辭。

涉案青年提出五大違法失職，要求針對桃園市警察局大溪分局、刑事警察大隊、地方法院檢察署檢察官葉益發及趙燕利執法瑕疵調查懲處。

輔大學生羅宜指出，警方在3月1日送達通知書，通知書上僅寫刑事案件，3月5日由檢方核發拘票才說明以刑法第354條毀損、第246條公然侮辱公眾紀念處所、第135條妨害公務等罪名偵辦，遭傳喚人士皆在台北生活、上班、上課，有一定住居所，事後馬上舉行記者會，亦顯示無逃亡或逃亡之虞，也無滅證之嫌，完全不符刑訴法第76條中逕行拘提要件。

針對慈湖潑漆案，獨派青年上午到監察院陳情。 記者楊萬雲／攝影
針對慈湖潑漆案，獨派青年上午到監察院陳情。 記者楊萬雲／攝影
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羅宜表示，遭拘提的個人皆無抗拒拘提或脫逃情形，桃園警方直接強拔鑰匙、禁止使用手機的強制力，還限制妨害當事人權利行使，明顯違反刑訴法規定。當事人被拘提時，遭警方禁止使用手機聯絡律師或通知親友，即為保護所有人免遭強迫失蹤國際公約所規範之公權力實施剝奪自由的行為，侵犯人權。

羅宜說，桃園地檢察署承辦檢察官葉益發、主任檢察官趙燕利違法失職，僭越憲法，恣意限制人身自由基本權利。同時在法源依據有瑕疵情況下，逕命經拘提到案，當事人須繳納保釋金始能被釋放，這完全不合理。

監察院陳師孟潑漆二二八事件蔣中正

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