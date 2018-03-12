強化總統府維安 前國安局官員酸：作秀

2018-03-12 12:21 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



總統府將「檢討警衛部署，增加應變處置兵力」，調整府後區西大門應變兵力，由1人增為3人，並配置手持式捕捉器，以利府後應變兵力於第一時間運用應變。記者洪哲政/攝影 分享 facebook

總統府強化維安，採購手持捕捉器，並計畫加設景觀圍籬。過去曾任國安局駐法組長的李天鐸透過臉書批評，憲兵所有問題出在「心態，不實在」，不從訓練做起，只想表面秀新奇？展裝備？加網槍？配針刺飛彈？有什麼用，像是走夜路吹口哨，壯膽罷了。而增加不鏽鋼高欄柵，把總統府圍的密不透風，只是把民進黨的都關在萬無一失的總統府中，徹底彰顯台灣人民在民主進步黨執政下的偉大。

李天鐸表示，總統府、總統、維安、特勤、憲兵任務一直在混亂中，以前還加個愛做秀的國防部長，喜歡把總統特勤維安工作，搶到國防部來玩，現在他下台後，變成憲兵指揮官來搶「維安」大責任了？ 一天到晚以「做秀」心態，怎麼會做得好工作？真是令人不恥！

他表示，總統府的警衛武裝憲兵，連有人靠近，持武士刀，可以砍傷一個持槍的警衛，這是一個什麼樣的場景？貴陽街兩頭都有便衣哨，固定還有巡邏哨，都沒有發現，通報可疑人物？待他入侵，固定警衛沒有發出任何警訊，也不會用槍，更不會以刺槍術對付歹徒，更讓他砍傷自己，國防部長還去探望、頒獎，説他勇敢，這就是現在的國軍？包括最優秀的憲兵總統府，有鐵衛營之稱的精鋭部隊，還要肩負「反斬首」任務？

李天鐸說，憲兵所有問題出在「心態，不實在」，不從訓練做起，只想表面秀新奇？展裝備？加網槍？配針刺飛彈？有什麼用？像是走夜路吹口哨，壯膽罷了？憲兵入伍基本動作、儀態訓練不夠？沒有震攝威嚴，拿著槍都沒人會怕？扛著炮還會被人當成玩具笑話！才是根本的問題所在，更別說「機警和反應」了！至於增加不鏽鋼高欄柵，把總統府圍的密不透風，滴水不漏？像蔡英文住所，高牆、通電加鐵絲網、蛇籠，把民進黨的都關在萬無一失的總統府中，徹底彰顯台灣人民在民主進步黨執政下的偉大。所以：只好繼續支持委屈憲兵做秀了！