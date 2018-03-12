被爆頻見綠營大老 柯P對朱立倫說「找時間拜訪你」

2018-03-12 12:21 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



雙北推動捷運、公車定期票，即所謂「30天吃到飽月票」，台北市長柯文哲、新北市長朱立倫今天一同宣布票價。記者張世杰／攝影 分享 facebook

雙北推動捷運、公車定期票，即所謂「30天吃到飽月票」，台北市長柯文哲、新北市長朱立倫今天一同宣布，票價1280元、4月16日上線；媒體今報導，柯文哲近期積極拜會民進黨大老，引發外界聯想，柯會後受訪時自稱「我還是政治素人」，缺少經驗，並對一旁朱立倫說「我應該找個時間去拜訪你一下」。

年底選戰開打，民進黨是否繼續跟柯文哲受矚目，今天媒體報導，柯文哲近日拜會民進黨前主席林義雄、前民進黨主席姚嘉文、前總統李登輝等民進黨獨派或本土大老。

台北市長柯文哲、新北市長朱立倫今天共同出席「公共運輸定期票」發行記者會；會後媒體詢問柯文哲是否見獨派大老？柯文哲說，他都有陸續跟政壇前輩不定期見面，「因為我還是政治素人，缺少經驗」，而且經驗錢買不到，並隨即對一旁朱立倫說「我應該找個時間去拜訪你一下」、「都沒跟你講過話」。

被問到外界質疑柯文哲檯面上唱和兩岸一家親，私下安撫綠營大佬？柯文哲回應，本來政治就是溝通程序，溝通過程尋找最大多數的支持，就這樣而已。

媒體追問柯，會去找朱市長拜訪請益什麼？柯聽聞後僅對朱立倫說「可以啦，很久沒跟你吃過飯」，朱立倫則笑說「如果柯市長要拜訪大老，就不用拜訪我，若要拜訪朋友歡迎隨時」，柯又說「你也是大佬」，朱則回「開玩笑的」。

另外，柯文哲致詞時主動提到「朱家軍」，柯受訪時解釋，每天鯊魚（指媒體）問很多奇怪題目；媒體追問，是否讓朱立倫覺得尷尬，柯、朱一起說「不會啦」。

朱立倫說，有時候玩笑話，之前有人問他「白藍合作」，他當下都聽不懂，後來想一想就懂什麼意思；媒體追問，兩人是否考慮合作？朱立倫說「本來雙北就在合作」，柯文哲回「民生議題一定合作」。