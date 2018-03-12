聯晚精采30／衝撞兩岸 蔡英文低調、時力「獨」唱

2018-03-12 14:05 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 周佑政 ／台北報導



時代力量進入立院後，在公投與修憲議題上，衝得比民進黨快。時力認為公投法應納入領土變更與修憲，未來有機會修憲或擬定「新憲法」時，都不應迴避一國兩區、廢省等問題。時代力量立法院黨團總召徐永明說，過去李登輝與陳水扁都曾嘗試用公投或修憲衝撞兩岸關係，馬英九與蔡英文卻是低調冷處理。

公投法在立法院三讀通過，大幅降低公投門檻，打破鳥籠公投惡名。但對於公投法是否應涵蓋修憲、領土變更等較敏感的議題，民進黨立委認為，憲法問題應回歸憲法處理，不應用公投法規範，進而選擇不處理。

徐永明表示，公投法的修正內容，甚至公投提案，對各政黨而言都是一種表態。民進黨在這次修法過程中，對於修憲、領土等問題不處理，明顯想要排除爭議，降低政治性，但這是一種掩耳盜鈴的做法，民眾看得一清二楚。

時代力量主張若有機會修憲，應廢除一國兩區、廢省，徐永明指出，現在憲法增修條文開宗明義指出「因應國家統一前之需要」，這個前提與現實不符，也跟當前的多數民意相違背。時力希望將這樣的字眼拿掉，不要讓國家統一成為唯一選項。

徐永明說，公民憲政會議是由下而上，由民意形塑新憲法。目前修憲門檻太高，透過公投是一種可以展現國民意志的途徑，例如可提出是否同意總統應舉行公民憲政會議的公投案，若類似公投案通過，總統要舉行相關會議，也較有正當性。總統當然也能主動舉行公民憲政會議，回應社會對修憲的期待。

回顧1990年代，李登輝曾要求國大代表提案變更領土範圍。徐永明表示，有關兩岸或我國家定位的問題，連當年的國民黨內部都有不同看法，對照目前在立法院，國、民兩黨卻都噤聲，只剩時力搖旗吶喊。修憲議題被壓制，國會兩大黨的動能不足是很大原因。