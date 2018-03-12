聯晚精采30／變更領土 李登輝挑起爭議

2018-03-12 14:04 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 高凌雲 ／台北報導



前言：

李登輝總統任內，推動國大修憲，最具爭議莫過變更領土範圍，當年外蒙問題是二戰強權密室政治的遺害，列強對中華民國領土私下瓜分，強迫國府接受，政府遷台後，迫於現實只能接受外蒙獨立現實，但藉修憲承認外蒙，反而可能挑起統獨爭議，最後不了了之。

1996年7月，本報獨家報導李登輝授意國代變更中華民國領土，承認外蒙古的獨立地位。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

國民黨曾在20多年前主張變更中華民國領土範圍，這項主張比時代力量立委主張公投納入變更領土範圍要更早更前衛，因為當時的總統與國民黨主席，正是後來的獨派精神領袖李登輝。

1996年7月，三屆國民大會在陽明山中山樓集會，國民黨國代吳國重在李登輝的授意下，發動國民黨國代連署，以提案方式變更中華民國領土，要求政府承認外蒙古的獨立地位，將外蒙古自現行地圖上的中華民國領土範圍剔除。這則新聞報導是當時聯合晚報的獨家新聞，國代的政治舉動，引起政府內部軒然大波後，最後卻是不了了之。

第三屆國民大會第二次會議，國民黨宴請黨籍國代，提示修憲任務，黨主席李登輝向黨籍國代拜託。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

憲法規定中華民國領土，依其固有之疆域，非經國大之決議，不得變更之。當時國代變更領土範圍提案，與現在的獨派團體推動的變更領土案不太一樣。早在1945年抗戰後期，外蒙在美國壓力下脅迫中華民國政府與蘇聯簽條約，允許外蒙公投獨立。外蒙獨立案，是美蘇雅爾達會議時，美國總統羅斯福為拉攏蘇聯放棄中立對日宣戰，在沒知會我政府下片面同意蘇聯外蒙獨立，出賣中華民國的利益。中共建政後也承認外蒙地位。

國民黨國代的變更領土範圍案，與現在主張以台灣為中華民國領土不同，但已屬大膽前進的主張。因冷戰時期，國府在台廢止與蘇聯簽訂條約，不承認外蒙地位，甚至在1960年代因為反對外蒙入聯，差點損及中華民國在聯合國的會籍。

阿扁在外蒙設處 等於落實李主張

到了陳水扁總統時代，台灣當局與外蒙談判設處，雙方雖不能建交，但台灣在外蒙設處，等於落實當年國民黨國代主張，國家固有疆域範圍沒有具體變更，實際上在陳水扁政府時期，經由外交部的外交措施，等於是改變了中華民國固有疆域範圍。