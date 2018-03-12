陳鴻斌性騷改判罰款 司改會盼監委提起再審

2018-03-12 12:07 中央社 台北12日電



前法官陳鴻斌因性騷擾女助理被免除法官職務，職務法庭再審後改判不需免除法官職務。民間團體今到監察院陳情，呼籲監察委員對此判決提起再審，不能任由職務法庭姑息性騷擾。

前北高行法官陳鴻斌被控與助理有異常互動遭監察院彈劾，司法院職務法庭前年10月判決免除其法官職務；陳鴻斌提起再審，職務法庭3月8日廢棄原判決，改判罰款新台幣200多萬元。

民間司法改革基金會今天到監察院前舉行記者會並遞交陳情書，由值日監委陳師孟接下陳情案。

司改會董事長林永頌表示，做出再審判決的職務法庭組成有瑕疵，依法職務法庭的審判長應該是公務員懲戒委員會委員長，但再審判決時的審判長並非公懲會委員長，因此司改會要訴請監察委員對此案提起再審。

司改會執行長陳雨凡表示，監察院彈劾後，職務法庭的判決等於對國人宣示「法官利用權勢對助理做出騷擾行為是小事，罰款就足夠」，陳鴻斌如果保有法官身分退休，高額退休金是由全民買單，希望當初提出彈劾的監察委員，應該對此判決提起再審，不能任由職務法庭姑息性騷擾。

陳雨凡說，如果由監察委員對職務法庭的判決提起再審，將是一個先例，是一個檢視法律的好時機，也讓大家釐清相關事實。