國安會主導總統府設景觀圍籬 只為反制單一暴徒？

2018-03-12 11:57 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



總統府計畫耗鉅資在府區四周增設可阻擋群眾的大型「景觀圍籬」，提升安全防護。根據府方提出說明，此案源自106年8月18日西大門衛兵遭民人闖入攜械砍傷事件，由國安會主導，甚至已找來文化部「古蹟歷史建築審議委員會專案小組」完成現地會勘。

單一兇嫌攜械闖到總統府後門口遭逮，府方其實已針對警衛部署應變與裝備進行強化，甚至在西大門部署手持式捕捉器，但卻藉此加碼趁機大規模將府區「圍起來」，理由是「彌補防護兵力間隙，減輕兵力負擔，強化阻絕功能」，作為讓外界側目。

為107年度中央政府總預算檢討，總統府向立法院提出「持續強化維安工作書面報告」。報告中明示，此案係為「106年8月18日西大門衛兵遭民人闖入攜械砍傷事件」，為防範類案再生，國安會於當日即邀集相關單位召開檢討會，針對警衛部署、人員攜行裝備及府區安全強化作為實施研討，並研訂近、中程精進作為，以有效精進警衛工作，提升府區整體安全。

報告中提出，在近程精進作為方面，總統府將「加強巡邏密度，防杜有心人士突入」，府方將協請地區治安機關，針對總統府府後區，加強原有巡邏密度，避免遭有心人士伺機突入造成危害。同時「加強設施阻絕，提升安全防護效能」，原府後阻絕設施僅藉矮樹籬及加設大道白鐵欄杆等作為，以防杜有心人士突入，但案發當日為彌補阻絕間隙，增進防護效能，已增加為兩道白鐵欄杆，並於欄杆中間增設刮刀剌絲，同時於西大門前增設MVB車阻攔器，以增加阻絕縱深，提升安全防護強度。

報告中並指出，府方將「檢討警衛部署，增加應變處置兵力」，調整府後區西大門應變兵力，由1人增為3人，並配置手持式捕捉器，以利府後應變兵力於第一時間運用應變，可有效迅速狀況應變。同時「修定緊急應變處置程序，周延處置應變能力」，已於106年8月24日針對類似狀況，重新檢討「緊急應變處置程序（EOP）作業規定」，針對高度狀況15：「歹徒攻擊衛哨意圖搶奪武器」處置作為內容重新修訂，以周延處置程序，強化狀況處置應變能力。

報告中也指，提出府區維安「中程精進作為」，強調將「改善硬體防護設施，強化阻絕功能」。總統府表示，為防範類案再生及精進府區安全作為，彌補防護兵力間隙，減輕兵力負擔，強化阻絕功能，刻正研擬強化府區阻絕設施建構，未來將於府區四周增設「景觀圍籬」，並汰換府區周邊車道口鐵捲門。

總統府表示，鑑於總統府為重要歷史建物，相關結構工程設計均須受文化部文化資產局「文化資產保存法」等規範，總統府針對相關規劃已於106年11月20日邀集文化部「古蹟歷史建築審議委員會專案小組」實施現地會勘，並依據專家學者建議後重新審報，於106年12月22日實施復審，經出席委員全數同意，待相關預算審核確定，另案辦理委託規劃設計相關事宜，以有效提升整體安全防護強度。