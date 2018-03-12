親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
311廢核大遊行
軍人年改新想法
藍綠各黨拚選戰
北農休市菜價崩
政治
軍事
綜合

年薪250萬不懂財務？一張圖諷吳音寧如何登上北農大位

國安會主導總統府設景觀圍籬 只為反制單一暴徒？

2018-03-12 11:57聯合報 記者洪哲政╱即時報導

總統府計畫耗鉅資在府區四周增設可阻擋群眾的大型「景觀圍籬」，提升安全防護。根據府方提出說明，此案源自106年8月18日西大門衛兵遭民人闖入攜械砍傷事件，由國安會主導，甚至已找來文化部「古蹟歷史建築審議委員會專案小組」完成現地會勘。

單一兇嫌攜械闖到總統府後門口遭逮，府方其實已針對警衛部署應變與裝備進行強化，甚至在西大門部署手持式捕捉器，但卻藉此加碼趁機大規模將府區「圍起來」，理由是「彌補防護兵力間隙，減輕兵力負擔，強化阻絕功能」，作為讓外界側目。

為107年度中央政府總預算檢討，總統府向立法院提出「持續強化維安工作書面報告」。報告中明示，此案係為「106年8月18日西大門衛兵遭民人闖入攜械砍傷事件」，為防範類案再生，國安會於當日即邀集相關單位召開檢討會，針對警衛部署、人員攜行裝備及府區安全強化作為實施研討，並研訂近、中程精進作為，以有效精進警衛工作，提升府區整體安全。

報告中提出，在近程精進作為方面，總統府將「加強巡邏密度，防杜有心人士突入」，府方將協請地區治安機關，針對總統府府後區，加強原有巡邏密度，避免遭有心人士伺機突入造成危害。同時「加強設施阻絕，提升安全防護效能」，原府後阻絕設施僅藉矮樹籬及加設大道白鐵欄杆等作為，以防杜有心人士突入，但案發當日為彌補阻絕間隙，增進防護效能，已增加為兩道白鐵欄杆，並於欄杆中間增設刮刀剌絲，同時於西大門前增設MVB車阻攔器，以增加阻絕縱深，提升安全防護強度。

報告中並指出，府方將「檢討警衛部署，增加應變處置兵力」，調整府後區西大門應變兵力，由1人增為3人，並配置手持式捕捉器，以利府後應變兵力於第一時間運用應變，可有效迅速狀況應變。同時「修定緊急應變處置程序，周延處置應變能力」，已於106年8月24日針對類似狀況，重新檢討「緊急應變處置程序（EOP）作業規定」，針對高度狀況15：「歹徒攻擊衛哨意圖搶奪武器」處置作為內容重新修訂，以周延處置程序，強化狀況處置應變能力。

報告中也指，提出府區維安「中程精進作為」，強調將「改善硬體防護設施，強化阻絕功能」。總統府表示，為防範類案再生及精進府區安全作為，彌補防護兵力間隙，減輕兵力負擔，強化阻絕功能，刻正研擬強化府區阻絕設施建構，未來將於府區四周增設「景觀圍籬」，並汰換府區周邊車道口鐵捲門。

總統府表示，鑑於總統府為重要歷史建物，相關結構工程設計均須受文化部文化資產局「文化資產保存法」等規範，總統府針對相關規劃已於106年11月20日邀集文化部「古蹟歷史建築審議委員會專案小組」實施現地會勘，並依據專家學者建議後重新審報，於106年12月22日實施復審，經出席委員全數同意，待相關預算審核確定，另案辦理委託規劃設計相關事宜，以有效提升整體安全防護強度。

據了解，所謂景觀圍籬是以混凝土的地樁固定，再以不繡鋼鐵網組成的圍籬，視線可穿透，將在必要的維安區段架設。

男子呂軍億到軍史館二樓偷軍刀，再沿著長沙街一段前往總統府西側門揮刀砍傷憲兵遭壓制...
男子呂軍億到軍史館二樓偷軍刀，再沿著長沙街一段前往總統府西側門揮刀砍傷憲兵遭壓制逮捕。此舉成為府方設置景觀圍籬的理由。記者陳聖文、莊昭文、邱柏森／攝影
分享
總統府將「檢討警衛部署，增加應變處置兵力」，調整府後區西大門應變兵力，由1人增為...
總統府將「檢討警衛部署，增加應變處置兵力」，調整府後區西大門應變兵力，由1人增為3人，並配置手持式捕捉器，以利府後應變兵力於第一時間運用應變。記者洪哲政/攝影
分享

總統府國安會文化部

相關新聞

祕書長為何懸缺？小英整編國安團隊的政治謀略

2018-03-12 09:23

被爆頻見綠營大老 柯P對朱立倫說「找時間拜訪你」

2018-03-12 12:21

強化總統府維安 前國安局官員酸：作秀

2018-03-12 12:21

藍委抱怨立院外拒馬多 葉俊榮：認同 往這方向努力

2018-03-12 11:46

孫大千：做不到穩定衛生紙價格 還能相信民進黨什麼？

2018-03-12 08:13

影／習近平取消任期制 宋楚瑜:人民最大

2018-03-12 13:45

辜嚴倬雲籲婦聯會資產捐國庫 葉俊榮批：馬後炮

2018-03-12 12:32

孫大千：綠兩光人事吃香喝辣 若是藍早就被狂罵

2018-03-12 12:19

葉俊榮：跟蹤騷擾防治法草案母親節完成

2018-03-12 12:14

柯P稱獲林義雄、姚嘉文支持 姚文智：柯P在「撩老」

2018-03-12 11:38

獨派青年到監察院陳情 陳師孟負責接見

2018-03-12 11:37

【重磅快評】連那一國都講不清 余光中會要這褒揚令？

2018-03-12 11:26

陸取消國家主席任期限制 宋楚瑜：台灣堅持主權在民

2018-03-12 11:11

消防隊只能養搜救犬 葉俊榮：應檢討 動物對警消有貢獻

2018-03-12 11:08

馬英九出席國父逝世紀念日活動 與民眾熱情握手

2018-03-12 10:36

警看守蔡英文父親墓園 葉俊榮：警察絕非墓園管理員

2018-03-12 10:34

吳敦義出席國父逝世紀念日活動 避答「吳習會」

2018-03-12 09:55

葉俊榮：辜嚴倬雲反反覆覆 處理過程將很冗長

2018-03-12 09:50

婦聯會的一線生機 雷倩：資料毀了 我們還在

2018-03-12 02:42

雷倩：有人運作要婦聯會完全消失

2018-03-11 21:57

相見歡！李來希為這件事感謝謝龍介

2018-03-11 21:14

行政院明天針對惠台31項措施的因應會議 「暫時取消」

2018-03-11 20:55

福山邀請 馬英九4月相隔12年再赴美史丹福大學演講

2018-03-11 15:36

「失業部長」龍應台載馬英九 臉書留下難得共乘照

2018-03-11 13:55

兩岸論壇 國民黨：規劃吳敦義帶隊

2018-03-11 13:50

捷運南北環等未納前瞻 交部：考量資源分配

2018-03-11 13:31

吳志中：台美日攜手 維護印太區域穩定

2018-03-11 13:31

國共論壇 國民黨：雙方有共識共同宣布

2018-03-11 12:29

馬英九卸任後四度訪美 下月受邀赴史丹福大學演講

2018-03-11 12:27

陳師孟批司法界仍有很多恐龍 他反批：霸道破表

2018-03-11 12:07

政院組改 國家公園續留內政部不歸環資部

2018-03-11 11:32

陳菊接府秘書長 可能訪美後上任

2018-03-11 11:13

前高市議長陳田錨辭世 27日辦追思音樂會

2018-03-11 10:58

「恐怖情人」柯Ｐ 已成小英國安問題

2018-03-07 16:05

有重量級人物選台北市長? 姚文智：我體重也蠻重的

2018-03-07 11:59

嚴德發的國防部會 成橡皮圖章？

2018-03-01 09:14

民進黨彰化市長初選民調 縣議員林世賢勝出

2018-02-27 10:30

危險老屋強制重建 建築師：都更藉口

2018-02-26 14:10
看更多

熱門文章

「失業部長」龍應台載馬英九 臉書留下難得共乘照

2018-03-11 13:55

諷繆德生亡故800-1 黃子哲：王浩宇政治生命敲喪鐘

2018-03-11 19:05

蔡英文重申非核家園立場 孫大千：一篇溫馨感人的廢話

2018-03-11 21:15

小英寶貴褒揚令 余光中比不上施明德前岳母？

2018-03-12 09:00

溪州鄉長：吳音寧若有錯應辭職下台 但要查出真相

2018-03-11 20:18

剩條內褲都要選！盤點屢敗屢戰、打死不退的選舉奇人

2018-03-12 08:00

吳音寧不懂財報影片瘋傳 北農主秘：她已能掌握財務

2018-03-11 18:40

吳音寧看不懂財報？徐世勳狠酸：不夠用功

2018-03-11 15:48

年薪250萬不懂財務? 一張圖諷刺吳音寧如何登上北農大位

2018-03-12 12:50

軍人年改 退輔會新主委邱國正反對設天花板

2018-03-12 00:40

孫大千：做不到穩定衛生紙價格 還能相信民進黨什麼？

2018-03-12 08:13

吳音寧適任北農總座？ 何啟聖：5標準檢驗專業經理人

2018-03-11 14:50

陳文茜病痛纏身已立遺囑 曝節目接班人是「她」

2018-03-12 11:07

未獲總統褒揚令 范我存：余光中不會在意

2018-03-11 14:14

許忠信參選得票數？ 扁「新勇哥物語」分析預測

2018-03-11 22:17

警看守蔡英文父親墓園 葉俊榮：警察絕非墓園管理員

2018-03-12 10:34

重申非核家園 蔡總統：政府和民間的目標是一致

2018-03-11 17:31

相見歡！李來希為這件事感謝謝龍介

2018-03-11 21:14

福山邀請 馬英九4月相隔12年再赴美史丹福大學演講

2018-03-11 15:36

婦聯會的一線生機 雷倩：資料毀了 我們還在

2018-03-12 02:42

北市／徵召蔣萬安？ 藍主委：除非有變數

2018-03-11 23:45

雷倩：有人運作要婦聯會完全消失

2018-03-11 21:57

影╱核終：廢核成政黨作秀工具 主辦單位：毀謗

2018-03-11 20:54

苗栗縣長選舉綠營定調 徐定禎循柯P模式參選

2018-03-12 12:22

廢核遊行：不該重啟核二2號機

2018-03-11 23:58

黃國昌聲援廢核遊行 批重啟核二是退步

2018-03-11 16:19

黃安自封「台獨剋星」 發文狠酸台獨是「幻想能成功」

2018-03-11 16:44

【重磅快評】連那一國都講不清 余光中會要這褒揚令？

2018-03-12 11:26

影╱廢核大遊行 擁核反核隔空交火

2018-03-11 18:27

行政院明天針對惠台31項措施的因應會議 「暫時取消」

2018-03-11 20:55

52立委力挺吳秉叡選新北 蘇貞昌：重振當年光榮

2018-03-11 21:43

孫大千：綠兩光人事吃香喝辣 若是藍早就被狂罵

2018-03-12 12:19

國民黨拚藍天 台中全力一搏

2018-03-12 00:07

52綠委挺吳秉叡爭新北 蘇貞昌現身喊衝

2018-03-12 00:11

未來電價恐漲 徐永明：先讓民眾荷包有感再來談

2018-03-11 14:35

陸取消國家主席任期限制 宋楚瑜：台灣堅持主權在民

2018-03-12 11:11

藍營拚初選 台南的高思博做法不一樣

2018-03-11 19:21

余光中未獲褒揚令 范我存：他不在意

2018-03-12 00:29

新聞眼／綠委大團結 挺蘇貞昌？挺吳秉叡？

2018-03-12 00:37

【重磅快評】輻射廢土堆滿福島 台灣得多看幾眼

2018-03-12 09:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top