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獨派青年到監察院陳情 陳師孟負責接見

2018-03-12 11:37聯合報系攝影中心 記者楊萬雲╱即時報導

針對慈湖潑漆案，獨派青年上午到監察院遞陳訴書，陳訴桃園政府警察局與桃園地方檢察署等相關單位，背後有政治力介入，刻意為難想用行動表達轉型正義的青年學生。

獨派青年到監察院遞陳訴書。記者楊萬雲/攝影
獨派青年到監察院遞陳訴書。記者楊萬雲/攝影
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獨派青年等人到監察院遞陳訴書，由輔大學生羅宜（左）等人代表進入監察院，而負責的監...
獨派青年等人到監察院遞陳訴書，由輔大學生羅宜（左）等人代表進入監察院，而負責的監察委員是陳師孟（右）。記者楊萬雲/攝影
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獨派青年等人到監察院遞陳訴書，由輔大學生羅宜等人代表進入監察院。記者楊萬雲/攝影
獨派青年等人到監察院遞陳訴書，由輔大學生羅宜等人代表進入監察院。記者楊萬雲/攝影
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獨派青年等人到監察院遞陳訴書，由監察委員陳師孟接見。記者楊萬雲/攝影
獨派青年等人到監察院遞陳訴書，由監察委員陳師孟接見。記者楊萬雲/攝影
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