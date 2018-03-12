【重磅快評】連那一國都講不清 余光中會要這褒揚令？

2018-03-12 11:26 聯合報 記者主筆室╱即時報導



國家文藝獎得主余光中（左）過世後未獲頒褒揚令，妻子范我存（右）表示，留下作品最重要。圖／本報資料照片 分享 facebook

詩人余光中去年十二月去世，但對於這位「詩壇祭酒」的國家文藝獎得主，蔡英文總統並未頒給褒揚令，也未出席任何一場追思活動。

國家文藝獎得主張曉風認為，余光中沒獲褒揚令的理由跟管中閔迄今還沒當上台大校長的理由一樣，「都是政治不正確」；蔡總統未頒褒揚令也引發文壇議論府方標準何在。但從反向思考，余光中若地下有知，真會要這個連自己是那一國總統都講不清的蔡英文掛名頒發的褒揚令？

但看目前意識形態掛帥的台灣，支持蔡總統不頒褒揚令給余光中的人士的理由，不外余光中在一九七O年代，曾引發鄉土文學論戰，被戴上「官詩人」、「御用文人」的帽子，或批評余光中的「大中國」情懷；更不要忘了，在余光中辭世之時，社運人士王奕凱在臉書上批余光中「死好」。

的確，凡走過必留下痕跡；要如何評價這些走過「大歷史」的人物，如何主張亦屬言論自由。但正因為他們走過台灣的風雨飄搖，若以今天的承平視角談論其過，不僅殘酷，而且廉價。何況當年的事實如何，前因後果未明，豈能僅憑網路鞭屍蓋棺論定？

批評余光中大國國意識更是可笑，敢問堂堂的中華民國總統蔡英文，又可曾真心認同、面對過這個國家自國父孫中山以來傳承的一百多年歷史傳承？自己是那一國總統都搞不清楚，還有資格去挑剔他人的國家認同或文化認同？

對照蔡總統去年曾頒給法務部前部長蕭天讚褒揚令，殊不知蕭天讚在法務部長任內，曾因涉及第一高爾夫球場關說事件黯然下台。學法的蔡英文對事理的判斷標準，果然高明！

當然，依現行「褒揚條例」規定，除總統可以自行決定是否特頒褒揚令，也可經由行政院呈請總統褒揚。但文化部長鄭麗君上任以來，每一位國家文藝獎得主辭世都為其申請褒揚令，卻獨漏余光中，更與蔡一般未出席余任何一場追思會。試問如此雞腸鳥肚，可夠格領導理應海納百川的文化部？

日前在余光中紀念特展，被問到文化部長對「詩壇祭酒」的冷漠，余光中的遺孀范我存語氣平淡：「這是她的事情，不是我們的事情」；「她要怎麼看事情，跟我們沒有任何關係。」范我存還說，余光中活了九十歲，「九十年來，他對這個國家與社會沒做任何對不起的事情。」

范我存的一番話，又何嘗不是余光中的心聲：如此總統，如此政府，那襯得起這張代表中華民國國器的褒揚令啊！