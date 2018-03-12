親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
311廢核大遊行
軍人年改新想法
藍綠各黨拚選戰
北農休市菜價崩
政治
軍事
綜合

剩條內褲都要選！盤點屢敗屢戰、打死不退的選舉奇人

婦聯會的一線生機 雷倩：資料毀了 我們還在

2018-03-12 02:42聯合報 記者王寓中╱即時報導

行政院黨產會將婦聯會民國95年以前資料迭失一案移送檢方調查後，婦聯會是否為國民黨附隨組織及不當黨產，黨產會接下來將回到主戰場對婦聯會展開全面清查處理，在大量歷史資料遭搬離後，婦聯會能否證明自己不是國民黨附隨組織及財產非不當黨產，避免財產遭移轉國有行政處分，處境更加艱難，加上外界一直有叫婦聯會全捐財產、解散的建議，婦聯會主委雷倩昨夜在臉書貼文，她強調，「資料毀了　我們還在」，儘管婦聯會處境艱難，但仍會奮鬥到底，絕不輕言放棄！

雷倩指出，被黨產會認定為國民黨附隨組織後，婦聯會有兩條主要法律戰線：一是主張「婦聯會不是國民黨附隨組織」，另一是主張「婦聯會的財產不是不當黨產」。最近討論的歷史資料問題，對兩條戰線都極為重要。

雷倩指出，連橫在台灣通史序中說修台史之難，在於：「斷簡殘編，蒐羅匪易；郭公夏五，疑信相參；則徵文難。老成凋謝，莫可諮詢；巷議街譚，事多不實；則考獻難。重以改隸之際，兵馬倥傯，檔案俱失；私家收拾，半付祝融」，這幾乎是婦聯會今日的寫照。尤其是各種勢力介入下，有網路攻擊、有社群流言、有媒體引導輿論，真正是「疑信相參、事多不實」。最近更有媒體以社論主張婦聯會資產全捐國庫，完全罔顧婦聯會為自主的人民團體，其何去何從固不應受政黨左右、亦不應由外人決定的基本法治原則。

雷倩表示，其實，當我們詢問大家對「資產全捐、組織解散」提議的看法時，從常委會到目前在各地從事社會服務、奉獻公益的姊妹們都大聲問：「為什麼我們要解散？為什麼不能繼續下去？」她們知道，面對政府的公權力大刀，婦聯會處境艱難，但仍主張奮鬥到底，絕不輕言放棄！

雷倩表示，如果說婦聯會內部有路線之爭，這才是真正的爭點：有人以政黨觀點或財團角度，不斷運作要婦聯會完全消失；而在第一線服務社會的婦聯姊妹，卻只求能有繼續為台灣奉獻、用公益擦亮婦聯會招牌的機會。面對各種勢力要求婦聯會死，婦聯姊妹問，為什麼我們不能活？

雷倩表示，這些天陸續有人到婦聯會來繫絲帶或簽名，他們告訴會務人員：我是華興哪一屆、我陪媽媽去過長沙街車衣服、當年我的小兒麻痺是在振興開的刀、我是華僑中學的、我爸爸是遺族學校的、我小時候住在那個村子……。他們說：「資料毀了，我們還在！」

雷倩說，或許，這些見證人和他/她們的生命故事能帶給婦聯會一線生機！拜託大家一起努力！

婦聯會雷倩黨產

相關新聞

孫大千：做不到穩定衛生紙價格 還能相信民進黨什麼

2018-03-12 08:13

雷倩：有人運作要婦聯會完全消失

2018-03-11 21:57

相見歡！李來希為這件事感謝謝龍介

2018-03-11 21:14

行政院明天針對惠台31項措施的因應會議 「暫時取消」

2018-03-11 20:55

福山邀請 馬英九4月相隔12年再赴美史丹福大學演講

2018-03-11 15:36

「失業部長」龍應台載馬英九 臉書留下難得共乘照

2018-03-11 13:55

兩岸論壇 國民黨：規劃吳敦義帶隊

2018-03-11 13:50

捷運南北環等未納前瞻 交部：考量資源分配

2018-03-11 13:31

吳志中：台美日攜手 維護印太區域穩定

2018-03-11 13:31

國共論壇 國民黨：雙方有共識共同宣布

2018-03-11 12:29

馬英九卸任後四度訪美 下月受邀赴史丹福大學演講

2018-03-11 12:27

陳師孟批司法界仍有很多恐龍 他反批：霸道破表

2018-03-11 12:07

政院組改 國家公園續留內政部不歸環資部

2018-03-11 11:32

陳菊接府秘書長 可能訪美後上任

2018-03-11 11:13

前高市議長陳田錨辭世 27日辦追思音樂會

2018-03-11 10:58

「恐怖情人」柯Ｐ 已成小英國安問題

2018-03-07 16:05

有重量級人物選台北市長? 姚文智：我體重也蠻重的

2018-03-07 11:59

嚴德發的國防部會 成橡皮圖章？

2018-03-01 09:14

民進黨彰化市長初選民調 縣議員林世賢勝出

2018-02-27 10:30

危險老屋強制重建 建築師：都更藉口

2018-02-26 14:10
看更多

熱門文章

「失業部長」龍應台載馬英九 臉書留下難得共乘照

2018-03-11 13:55

影／洪孟楷諷吳音寧 民進黨用250萬酬庸二百五

2018-03-11 11:29

諷繆德生亡故800-1 黃子哲：王浩宇政治生命敲喪鐘

2018-03-11 19:05

蔡英文重申非核家園立場 孫大千：一篇溫馨感人的廢話

2018-03-11 21:15

溪州鄉長：吳音寧若有錯應辭職下台 但要查出真相

2018-03-11 20:18

國民黨年輕化政策失敗？孫大千的四個建議

2018-03-11 09:29

陳師孟批司法界仍有很多恐龍 他反批：霸道破表

2018-03-11 12:07

疑諷繆德生服務處被潑漆 桃園議員王浩宇：我不會妥協

2018-03-11 10:22

吳音寧看不懂財報？徐世勳狠酸：不夠用功

2018-03-11 15:48

吳音寧不懂財報影片瘋傳 北農主秘：她已能掌握財務

2018-03-11 18:40

方儉：蔡政府用玩命的方式用玩核

2018-03-11 12:38

吳音寧適任北農總座？ 何啟聖：5標準檢驗專業經理人

2018-03-11 14:50

周錫瑋、侯友宜誰當母雞? 藍議員：無法接受神隱七年

2018-03-11 11:27

反對2025非核家園 核能學者發起「以核養綠」公投

2018-03-11 10:42

未獲總統褒揚令 范我存：余光中不會在意

2018-03-11 14:14

黃士修：瓦斯氣爆死那麼多人 台灣照用天然氣

2018-03-11 11:48

重申非核家園 蔡總統：政府和民間的目標是一致

2018-03-11 17:31

陳菊接府秘書長 可能訪美後上任

2018-03-11 11:13

軍人年改 退輔會新主委邱國正反對設天花板

2018-03-12 00:40

中華民國軍人在美只能穿便服 台灣旅行法能突破嗎？

2018-03-11 09:22

許忠信參選得票數？ 扁「新勇哥物語」分析預測

2018-03-11 22:17

剩條內褲都要選！盤點屢敗屢戰、打死不退的選舉奇人

2018-03-12 08:00

福山邀請 馬英九4月相隔12年再赴美史丹福大學演講

2018-03-11 15:36

相見歡！李來希為這件事感謝謝龍介

2018-03-11 21:14

反對重啟核二 廢核遊行：蔡英文負起政治責任

2018-03-11 12:34

婦聯會的一線生機 雷倩：資料毀了 我們還在

2018-03-12 02:42

雷倩：有人運作要婦聯會完全消失

2018-03-11 21:57

黃國昌聲援廢核遊行 批重啟核二是退步

2018-03-11 16:19

黃安自封「台獨剋星」 發文狠酸台獨是「幻想能成功」

2018-03-11 16:44

影╱核終：廢核成政黨作秀工具 主辦單位：毀謗

2018-03-11 20:54

馬英九卸任後四度訪美 下月受邀赴史丹福大學演講

2018-03-11 12:27

戰車女排長結訓下部隊 裝甲女少尉坦克實作開始 ！

2018-03-11 11:32

新北綠營未明朗 周錫瑋：最後還是賴清德出來

2018-03-11 10:47

52立委力挺吳秉叡選新北 蘇貞昌：重振當年光榮

2018-03-11 21:43

影╱廢核大遊行 擁核反核隔空交火

2018-03-11 18:27

行政院明天針對惠台31項措施的因應會議 「暫時取消」

2018-03-11 20:55

廢核遊行：不該重啟核二2號機

2018-03-11 23:58

311廢核大遊行「面對核電代價、翻轉能源未來」

2018-03-11 10:59

未來電價恐漲 徐永明：先讓民眾荷包有感再來談

2018-03-11 14:35

核二廠不發電 今年供電恐吃緊！

2018-03-11 11:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top