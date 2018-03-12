婦聯會的一線生機 雷倩：資料毀了 我們還在

2018-03-12 02:42 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



行政院黨產會將婦聯會民國95年以前資料迭失一案移送檢方調查後，婦聯會是否為國民黨附隨組織及不當黨產，黨產會接下來將回到主戰場對婦聯會展開全面清查處理，在大量歷史資料遭搬離後，婦聯會能否證明自己不是國民黨附隨組織及財產非不當黨產，避免財產遭移轉國有行政處分，處境更加艱難，加上外界一直有叫婦聯會全捐財產、解散的建議，婦聯會主委雷倩昨夜在臉書貼文，她強調，「資料毀了 我們還在」，儘管婦聯會處境艱難，但仍會奮鬥到底，絕不輕言放棄！

雷倩指出，被黨產會認定為國民黨附隨組織後，婦聯會有兩條主要法律戰線：一是主張「婦聯會不是國民黨附隨組織」，另一是主張「婦聯會的財產不是不當黨產」。最近討論的歷史資料問題，對兩條戰線都極為重要。

雷倩指出，連橫在台灣通史序中說修台史之難，在於：「斷簡殘編，蒐羅匪易；郭公夏五，疑信相參；則徵文難。老成凋謝，莫可諮詢；巷議街譚，事多不實；則考獻難。重以改隸之際，兵馬倥傯，檔案俱失；私家收拾，半付祝融」，這幾乎是婦聯會今日的寫照。尤其是各種勢力介入下，有網路攻擊、有社群流言、有媒體引導輿論，真正是「疑信相參、事多不實」。最近更有媒體以社論主張婦聯會資產全捐國庫，完全罔顧婦聯會為自主的人民團體，其何去何從固不應受政黨左右、亦不應由外人決定的基本法治原則。

雷倩表示，其實，當我們詢問大家對「資產全捐、組織解散」提議的看法時，從常委會到目前在各地從事社會服務、奉獻公益的姊妹們都大聲問：「為什麼我們要解散？為什麼不能繼續下去？」她們知道，面對政府的公權力大刀，婦聯會處境艱難，但仍主張奮鬥到底，絕不輕言放棄！

雷倩表示，如果說婦聯會內部有路線之爭，這才是真正的爭點：有人以政黨觀點或財團角度，不斷運作要婦聯會完全消失；而在第一線服務社會的婦聯姊妹，卻只求能有繼續為台灣奉獻、用公益擦亮婦聯會招牌的機會。面對各種勢力要求婦聯會死，婦聯姊妹問，為什麼我們不能活？

雷倩表示，這些天陸續有人到婦聯會來繫絲帶或簽名，他們告訴會務人員：我是華興哪一屆、我陪媽媽去過長沙街車衣服、當年我的小兒麻痺是在振興開的刀、我是華僑中學的、我爸爸是遺族學校的、我小時候住在那個村子……。他們說：「資料毀了，我們還在！」

雷倩說，或許，這些見證人和他/她們的生命故事能帶給婦聯會一線生機！拜託大家一起努力！