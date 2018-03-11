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雷倩：有人運作要婦聯會完全消失

2018-03-11 21:57中央社 台北11日電

中華民國婦女聯合會主任委員雷倩今天表示，有人以政黨觀點或財團角度，不斷運作要婦聯會完全消失；面對各種勢力要求婦聯會死，婦聯姊妹問，「為什麼我們不能活？」

雷倩晚間在臉書發文表示，婦聯會被黨產會認定為國民黨附隨組織後，有兩條主要法律戰線：一是主張「婦聯會不是國民黨附隨組織」，另一是主張「婦聯會的財產不是不當黨產」。最近討論的歷史資料問題，對兩條戰線都極為重要。

她說，連橫在台灣通史序中說修台史之難，在於：「斷簡殘編，蒐羅匪易；郭公夏五，疑信相參；則徵文難。老成凋謝，莫可諮詢；巷議街譚，事多不實；則考獻難。重以改隸之際，兵馬倥傯，檔案俱失；私家收拾，半付祝融」，幾乎是婦聯會今日的寫照。

雷倩表示，尤其是各種勢力介入下，有網路攻擊、有社群流言、有媒體引導輿論，真正是「疑信相參、事多不實。」最近更有媒體以社論主張婦聯會資產全捐國庫，完全罔顧婦聯會為自主的人民團體，其何去何從固不應受政黨左右、亦不應由外人決定的基本法治原則。

她說，當詢問大家對「資產全捐、組織解散」提議的看法時，從常委會到目前在各地從事社會服務、奉獻公益的姊妹們都大聲問：「為什麼我們要解散？為什麼不能繼續下去？」她們知道，面對政府的公權力大刀，婦聯會處境艱難，但仍主張奮鬥到底，絕不輕言放棄。

雷倩表示，如果說婦聯會內部有路線之爭，這才是真正的爭點：有人以政黨觀點或財團角度，不斷運作要婦聯會完全消失；而在第一線服務社會的婦聯姊妹，卻只求能有繼續為台灣奉獻、用公益擦亮婦聯會招牌的機會。面對各種勢力要求婦聯會死，婦聯姊妹問，「為什麼我們不能活？」

她說，這些天陸續有人到婦聯會繫絲帶或簽名，他們告訴會務人員：「我是華興哪一屆、我陪媽媽去過長沙街車衣服、當年我的小兒麻痺是在振興開的刀、我是華僑中學、我是遺族學校、我小時候住在那個村子……」他們說：「資料毀了，我們還在！」

婦聯會主委雷倩。 圖／聯合報系資料照
婦聯會主委雷倩。 圖／聯合報系資料照
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婦聯會雷倩黨產

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