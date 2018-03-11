諷繆德生亡故800-1 黃子哲：王浩宇政治生命敲喪鐘
反軍人年改團體八百壯士闖立院抗議，造成退役上校繆德生重傷辭世，但綠黨桃園市議員王浩宇卻於臉書發文「800-1=799 R.I.P.」，暗諷八百壯士少一人，還拒絕道歉。名嘴黃子哲反批，王的態度宣示政治生命已經結束，桃園市議會目前57席議員，「57-1=56 R.I.P.」，「掰了王浩宇，請安息」。
黃子哲認為，王浩宇可不認同繆德生理念，但不能泯滅人性，甚至失去對亡者基本尊重；可不同意八百壯士的訴求，但不能逾越政治遊戲的紅線，闖越道德的平交道。黃說，繆不只有800壯士同伴，還有親人，王的冷血言語，讓亡者受辱、生者受傷。
黃子哲質疑，王浩宇面對外界批評，竟稱這是對「對亡者的祝福」、「我只是在練習數學」，這般無恥的辯解，簡直令人作噁與不屑；試問王浩宇，「若事件主角換成是你，你會希望別人貼出這種祝福?練習這種數學？」
黃子哲表示，去年行政院發言人徐國勇辦公室主任林育卉，不滿退休警消抗議年金改革的行動，也在自己臉書上嗆「趁清明不會早點去死」，引發爭議後隨即閃辭；但王浩宇對自己他偏激言行卻連道歉都不願意，冷血態度可見一斑。
黃子哲說，因不滿王浩宇行徑，有民眾去王服務處潑漆，這樣的行為雖不足取，但也顯現民怨持續擴大，將讓王浩宇為自己愚蠢、無知的行徑付出代價。
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