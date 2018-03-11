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諷繆德生亡故800-1 黃子哲：王浩宇政治生命敲喪鐘

2018-03-11 19:05聯合報 記者周志豪╱即時報導

名嘴黃子哲在臉書中指出綠黨桃園市議員王浩宇的態度宣示政治生命已經結束。圖擷取自黃...
名嘴黃子哲在臉書中指出綠黨桃園市議員王浩宇的態度宣示政治生命已經結束。圖擷取自黃子哲臉書
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反軍人年改團體八百壯士闖立院抗議，造成退役上校繆德生重傷辭世，但綠黨桃園市議員王浩宇卻於臉書發文「800-1=799 R.I.P.」，暗諷八百壯士少一人，還拒絕道歉。名嘴黃子哲反批，王的態度宣示政治生命已經結束，桃園市議會目前57席議員，「57-1=56 R.I.P.」，「掰了王浩宇，請安息」。

黃子哲認為，王浩宇可不認同繆德生理念，但不能泯滅人性，甚至失去對亡者基本尊重；可不同意八百壯士的訴求，但不能逾越政治遊戲的紅線，闖越道德的平交道。黃說，繆不只有800壯士同伴，還有親人，王的冷血言語，讓亡者受辱、生者受傷。

黃子哲質疑，王浩宇面對外界批評，竟稱這是對「對亡者的祝福」、「我只是在練習數學」，這般無恥的辯解，簡直令人作噁與不屑；試問王浩宇，「若事件主角換成是你，你會希望別人貼出這種祝福?練習這種數學？」

黃子哲表示，去年行政院發言人徐國勇辦公室主任林育卉，不滿退休警消抗議年金改革的行動，也在自己臉書上嗆「趁清明不會早點去死」，引發爭議後隨即閃辭；但王浩宇對自己他偏激言行卻連道歉都不願意，冷血態度可見一斑。

黃子哲說，因不滿王浩宇行徑，有民眾去王服務處潑漆，這樣的行為雖不足取，但也顯現民怨持續擴大，將讓王浩宇為自己愚蠢、無知的行徑付出代價。

王浩宇黃子哲繆德生

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