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修建築法強制危樓重建 政院12日與綠委溝通

2018-03-11 16:32中央社 台北11日電

花蓮地震造成雲門翠堤大樓嚴重災情，行政院12日將召開行政立法協調會報，與民進黨立委討論建築法修法，未來政府將可強制要求危險建物補強或重建。

花蓮地震引起外界關切老舊建築安全問題，行政院長賴清德日前宣布將擴大老舊建物快篩範圍，有安全疑慮者將強制進行耐震評估；但由於目前法律僅授權政府強制私有建物進行快篩跟耐震評估，無法強制要求有問題的建物重建或補強，因此內政部提出建築法修正草案，行政院已列為本會期優先法案。

知情人士告訴中央社記者，建築法第77之一條原本規定政府可要求防火避難或消防設施不符規定的建築物改善，修法後將新增規定，政府也可強制要求結構出問題的危險建物補強或重建。

知情人士表示，建築法修法並將新增公正第三方勘驗制度，未來所有新蓋的房子，將邀請第三方專業機構來協助審查勘驗，如比對建照執照，審查施工中是否有按圖施工；核發使用執照時，興建結果跟設計圖有沒有一致等。也將新增規定在實施都市計畫以前的老舊建物，若作為公共使用時，必須申請使用執照。

另外，建築法目前規定，對違章建築的罰款為建物造價千分之50以下；不過，因實務上很難評估成本，導致執行困難。知情人士說，因此這次修法也將違建的罰款明定為新台幣5000元到50萬元，並可連續開罰。

花蓮地震，受創嚴重的雲門翠堤大樓。 圖／聯合報系資料照片
花蓮地震，受創嚴重的雲門翠堤大樓。 圖／聯合報系資料照片
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地震違建民進黨

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