福山邀請 馬英九4月相隔12年再赴美史丹福大學演講

2018-03-11 15:36 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



前總統馬英九將在4月再度前往美國舊金山訪問。據了解，馬英九是受史丹福大學民主發展暨法治中心主任法蘭西斯．福山邀請，前往史丹福大學演講，同時拜會僑界並在舊金山舉行僑宴。

馬英九預計在台北時間4月9日出發前往舊金山，預計4月13日返國，並已依規定向總統府提出申請。馬英九辦公室回應表示，馬英九出國訪問行程，皆依規定向總統府提出申請，若有確定，會主動對外說明。

馬英九在2006年曾以國民黨主席身份訪美，期間參加史丹福大學胡佛研究所的國民黨檔案與兩蔣日記公開儀式，也在會中發表演說。這次相隔12年再度訪問史丹福大學，舊地重遊預料也會順道前往胡佛研究所參訪。

前行政院長江宜樺成立的長風基金會，去年4月中旬曾邀請法蘭西斯．福山（Francis Fukuyama）來台主講第一場長風講座，講座的主題為「從歷史的終結到民主的崩壞」。福山是國際級政治理論大師，著作等身，享譽全球。據了解，福山去年訪台時就向馬英九提出邀請。

馬英九在2013年與2015年總統任內，都曾受史丹佛大學邀請，舉行視訊會議並接受學生提問，總統任內出訪也曾過境舊金山。