國共論壇 國民黨：雙方有共識共同宣布

2018-03-11 12:29 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



國共兩岸論壇預計4月下旬登場，國民黨大陸事務部主任周繼祥今天表示，兩岸論壇目前朝黨主席吳敦義帶隊參加規劃，沒有其他備案；有關舉辦時間與地點，雙方有共識會共同宣布。

周繼祥上午出席台灣新願景論壇協會舉辦的青年活水營受訪時表示，他剛從大陸回來，雙方就舉辦兩岸論壇事宜，一直在協商，沒有中斷。

吳敦義6日表示，他還沒有向總統府申請赴陸參加兩岸論壇；與大陸方面就兩岸論壇議程與議題希望先有基本共識、初步結論，「如果我去，空手而回，我何必跑這趟。」

周繼祥上午受訪被問到議程與議題是否已有基本共識？他表示，當然有進展，都在規劃中；吳敦義的意思是等這些都規劃好，規劃好當然就是要有具體成果，不然去幹嘛。

針對兩岸論壇是否4月下旬在北京舉辦，周繼祥表示，「容我賣個關子」，不過，大陸領導人習近平將參加博鰲論壇、5月美國總統川普將與北韓領導人金正恩會面，兩岸論壇的時間應該可以推算出來。

周繼祥說，兩岸論壇的舉辦，雙方有共識，要共同發布，不能片面宣布，否則不尊重對方；很快就會宣布，不可能拖，不過，還需要一點時間。

成功大學政治系教授丁仁方在「青年活水營」致詞時說，兩岸論壇馬上就要召開，希望國民黨能幫農民爭取更多利益，做農民代言人。