馬英九卸任後四度訪美 下月受邀赴史丹福大學演講

相關新聞
「失業部長」龍應台載馬英九 臉書留下難得共乘照2018-03-11 13:55
陳菊接府秘書長 可能訪美後上任2018-03-11 11:13
疑諷繆德生服務處被潑漆 桃園議員王浩宇：我不會妥協2018-03-11 10:22
兩岸論壇 國民黨：規劃吳敦義帶隊2018-03-11 13:50
捷運南北環等未納前瞻 交部：考量資源分配2018-03-11 13:31
不滿慈湖潑漆案 拔菜總部統促黨桃園抗議2018-03-11 13:31
吳志中：台美日攜手 維護印太區域穩定2018-03-11 13:31
國共論壇 國民黨：雙方有共識共同宣布2018-03-11 12:29
陳師孟批司法界仍有很多恐龍 他反批：霸道破表2018-03-11 12:07
政院組改 國家公園續留內政部不歸環資部2018-03-11 11:32
前高市議長陳田錨辭世 27日辦追思音樂會2018-03-11 10:58
軍人年改 邱國正不贊成設天花板2018-03-11 10:04
軍人年改照顧中低階 邱國正有新想法2018-03-11 10:04
軍人年改勤溝通 邱國正力拚3月底送立院2018-03-11 10:04
扛軍改壓力大 邱國正：有人問我蹚渾水幹什麼2018-03-11 10:04
傳許立明將代理高市長 陳菊任府秘書長明朗化？2018-03-11 00:04
軍人年改 國民黨內部出現路線之爭?2018-03-11 00:04
藍委資深、青壯兩派 對軍人年改有歧見2018-03-11 00:04
郭瑤琪案非常上訴被駁 陳師孟：證明司法還有很多恐龍2018-03-10 22:01
沃草／政大學者許牧彥：同性戀者的「婚姻自由」沒被剝奪 他們可以跟異性結婚啊！2018-03-10 21:55
呂秀蓮：今年聯合國開議日 陳建仁率團去敲大門2018-03-10 21:13
談軍人年改 陳建仁：過程難免紛擾 不會動搖政府決心2018-03-10 20:50
外界拱周美青參選 馬英九：我連提都不敢提2018-03-10 16:49
慈湖陵寢潑漆後 蔣萬安偕父母前往了解現況2018-03-10 14:21
條件太嚴苛 促轉會人才難覓？2018-03-10 13:01
美專欄作家選全球女性領導人 蔡總統入選2018-03-10 12:35
陳師孟查諷扁行動劇 近期南下詢問陳水扁2018-03-10 11:38
條件太嚴 促轉會尋才碰壁？2018-03-10 11:05
立委追政治檔案法進度 國發會：227已報院處理2018-03-10 11:05
以歌表「心跡」 有聽懂馬英九的歌單密碼嗎？2018-03-10 09:00
「恐怖情人」柯Ｐ 已成小英國安問題2018-03-07 16:05
有重量級人物選台北市長? 姚文智：我體重也蠻重的2018-03-07 11:59
嚴德發的國防部會 成橡皮圖章？2018-03-01 09:14
民進黨彰化市長初選民調 縣議員林世賢勝出2018-02-27 10:30
危險老屋強制重建 建築師：都更藉口2018-02-26 14:10
熱門文章
外界拱周美青參選 馬英九：我連提都不敢提2018-03-10 16:49
張曉風：余未獲褒揚令 和管中閔一樣的理由2018-03-11 03:33
李登輝：國家領導人放任或製造統獨對立 都極不負責任2018-03-10 15:00
影／洪孟楷諷吳音寧 民進黨用250萬酬庸二百五2018-03-11 11:29
郭瑤琪案非常上訴被駁 陳師孟：證明司法還有很多恐龍2018-03-10 22:01
蔣萬安偕父母 親赴慈湖陵寢查看狀況2018-03-11 00:04
國民黨初選口水 「正藍」讓一堆混色系選將中槍2018-03-11 08:00
蔡詩萍開砲 文化部呈請褒揚李永平2018-03-11 02:56
李登輝：國家領袖放任統獨對立 極不負責任2018-03-11 00:04
慈湖陵寢潑漆後 蔣萬安偕父母前往了解現況2018-03-10 14:21
軍人年改 國民黨內部出現路線之爭?2018-03-11 00:04
疑諷繆德生服務處被潑漆 桃園議員王浩宇：我不會妥協2018-03-11 10:22
余光中為何未獲總統褒揚令？文壇熱議 總統府這麼說2018-03-10 23:45
李登輝問民進黨北市「咁有人」 姚文智：老先生誤會了2018-03-10 17:42
反對2025非核家園 核能學者發起「以核養綠」公投2018-03-11 10:42
國民黨年輕化政策失敗？孫大千的四個建議2018-03-11 09:29
許忠信對決黃偉哲選台南市長？許：越來越有信心2018-03-10 14:52
黃士修：瓦斯氣爆死那麼多人 台灣照用天然氣2018-03-11 11:48
方儉：蔡政府用玩命的方式用玩核2018-03-11 12:38
談軍人年改 陳建仁：過程難免紛擾 不會動搖政府決心2018-03-10 20:50
孫大千的改造台北 推出電商時代2018-03-11 08:14
陳師孟批司法界仍有很多恐龍 他反批：霸道破表2018-03-11 12:07
中華民國軍人在美只能穿便服 台灣旅行法能突破嗎？2018-03-11 09:22
褒揚令頒發標準何在？ 文壇議論2018-03-11 02:49
綠各派系立委大團結 明挺吳秉叡選新北市長2018-03-10 18:48
總統府：褒揚令多由親族提出 依法頒發2018-03-11 03:31
傳許立明將代理高市長 陳菊任府秘書長明朗化？2018-03-11 00:04
藍委資深、青壯兩派 對軍人年改有歧見2018-03-11 00:04
呂秀蓮提319疑點 侯友宜：若有新事證可重查2018-03-10 16:54
陳菊接府秘書長 可能訪美後上任2018-03-11 11:13
呂秀蓮：今年聯合國開議日 陳建仁率團去敲大門2018-03-10 21:13
為推國親合 張顯耀：曾與吳敦義開長榮桂冠305號房2018-03-10 14:13
北市沒人選 民進黨尷尬 李登輝：尷尬才會認真2018-03-10 15:59
蘇煥智分析 許忠信參選會影響黃偉哲選情2018-03-10 18:16
現任張文瑞退出民進黨高市議員初選 5個選區不必民調2018-03-10 23:18
喜樂島推獨立公投 執政團隊頭痛2018-03-11 00:04
沃草／政大學者許牧彥：同性戀者的「婚姻自由」沒被剝奪 他們可以跟異性結婚啊！2018-03-10 21:55
聲援西藏遊行 訴求達賴喇嘛要回家2018-03-10 16:59
許忠信選台南市長機率高 黃偉哲尊重2018-03-10 20:35
余光中未獲褒揚令 陳芳明：政府不應沉默2018-03-10 23:45
留言