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藍委資深、青壯兩派 對軍人年改有歧見

2018-03-11 00:04聯合報 記者鄭媁／台北報導

反軍人年改團體上月底突襲台獨團體帳篷，與維安的警方人牆發生多波推擠衝突。 圖／聯...
反軍人年改團體上月底突襲台獨團體帳篷，與維安的警方人牆發生多波推擠衝突。 圖／聯合報系資料照片
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軍人年改將成立法院本會期重頭戲，只是國民黨內部，新生代與資深派立委在公教年改態度並不一致，這些意見分歧將延續到軍人年改上，因此，國民黨團特別成立修法因應小組，由立委費鴻泰擔任召集人，希望化解歧見。

在如何對抗執政黨的年金改革議題上，國民黨的資深派、青壯派始終有矛盾。資深立委認為，黨團抗爭力道太弱，軍公教人員鐵票區恐逐漸流失，加上新黨近日捐助經費，幫忙反年改團體打官司，也被退休公教人員質疑國民黨吝於出手，因此，資深立委主張全面、全力阻擋年改法案。

但青壯派認為，年金不可能不改，正好在民進黨政府任內，盡快解決這塊燙手山芋；這群青壯派立委更說，若黨內老是以選票考量議題，人民將不會感受到國民黨真正的蛻變。

青壯派立委擔憂，反年改團體夾雜太多「反民進黨」的情緒，像是去中化、統獨立場問題，反而容易模糊年改焦點，黨團處理起來也更棘手。希望相關團體能理性、具體提出各方可能會接受的修法方向，若只是一味堅持不溯及既往，將很難與民進黨談判。

國民黨團書記長李彥秀強調，黨團對軍改立場就是「不讓民進黨有扮演黑臉、白臉的機會」，先前公務員年改就是如此，行政院和考試院版本送來，最後又被民進黨團推翻，「請執政黨討論出一個統一口徑的版本，否則國民黨不會先掀牌。」

據了解，為了化解內部資深派和青壯派不同意見，黨團推舉熟悉軍方背景的費鴻泰擔任小組召集人，除主導黨團修法版本，也負責和反年改團體溝通，盼尋求修法的最大共識。費鴻泰表示，他對修法雛形已有大致輪廓，會設法主動和相關團體接觸。

國民黨民進黨

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