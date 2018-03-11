軍人年改 國民黨內部出現路線之爭?

2018-03-11 00:04 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 、鄭媁／台北報導



反軍人年改運動如火如荼，但反年改團體對國民黨主席吳敦義（左）、前主席洪秀柱（右）卻呈現冷熱兩樣情，成為國民黨隱憂。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

立法院本會期將審議軍人年改，加上面臨年底選舉，為鞏固過去傳統支持藍營的票倉，國民黨審查態度愈顯強硬，只是一些反軍人年改團體，支持國民黨前主席洪秀柱的旗幟鮮明，更不滿現任黨主席吳敦義；這些已讓黨內憂心，國民黨主席選後的矛盾與路線之爭，可能在法案攻防時，再度浮上檯面。

黃復興黨部下黃國園黨部主委于北辰則說，吳敦義近日的發言，明顯可以看出立場逐漸強硬，國民黨一定會拿出版本。儘管這一仗最後沒法贏，也至少要戰得漂亮，盡可能將基層退伍軍人的退俸損失減到最少。

反軍人年改主力之一的藍天行動聯盟去年成立時，標榜支持洪秀柱理念，召集人武之璋說，聯盟成立目的就是「做國民黨該做而沒做的事」。他批評，從馬英九到吳敦義，都跟著民進黨思維走，國民黨宣稱「先當選再說」，但現實情況是民進黨支持度下跌，國民黨不見上升，一味空喊團結，不足以贏回政權。

另一主力「八百壯士捍衛權益」發言人吳斯懷說，泛藍陣營中，確實有人對馬英九、吳敦義等人不滿，但多數人都體認，必須團結，不能再分裂。

吳斯懷強調，選完黨主席後，與吳敦義就沒有心結。他也說，在軍人圈子裡，「一個老長官能影響十個人就不錯了」。因此，絕非某幾位高階退伍者表態支持某人，整個軍系就都會跟著轉向。

一位不願具名的國民黨立委分析，藍天行動聯盟屬於洪秀柱的側翼，但洪秀柱無法全力主導八百壯士，而吳敦義在退伍軍人團體中愈來愈活躍，積極參與各種餐敘，兩人各自爭取支持的動向，將成常態。

國民黨智庫國安組召集人林郁方說，反年改的主角是退伍軍人抗議團體，黨中央、黨團不應喧賓奪主，必須先和這些人溝通，達到彼此能夠接受的地步，重點是「自己人不要打起來」。

國民黨副主席郝龍斌則表示，幾個標榜深藍的新興政團，未來在議員等選舉上，可能爭取到一些不認同國民黨中央的選民支持，但在單一席次選舉，不至於出現二○一四、二○一六年的集體棄投情況。