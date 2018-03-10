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郭瑤琪案非常上訴被駁 陳師孟：證明司法還有很多恐龍

2018-03-10 22:01聯合報 記者林河名╱即時報導

前交通部長郭瑤琪被控收賄2萬美元，經法院依貪汙罪判刑8年定讞，雖然檢察總長顏大和為此案提起非常上訴，但最高法院日前將非常上訴駁回。力挺郭瑤琪的監委陳師孟今天表示，這個結果剛好證明，台灣司法界到了21世紀的今天，「還有很多恐龍」。

對於最高法院駁回郭瑤琪案的非常上訴，陳師孟表示，這並非像「藍色媒體」所說的「打臉」陳師孟，而是證實了他過去對台灣司法所做的批判都是對的。

陳師孟今天下午出席「台灣聯合國協進會」活動時表示，最高法院合議庭的5位法官，理當最公正，卻因為過去「接受國民黨的教育，拿到國民黨的好處」，到現在以為沒有人可以動到他們，因此繼續「當他們的恐龍（法官）」。

陳師孟說，有朋友告訴他，別因「藍媒」攻擊而失志，藍媒會對他發動這些攻擊，「是因為講到了他們最見笑（丟臉）的地方，也打到他們最痛的地方」，所以會有反撲；他想一想也是對的。

話鋒一轉，陳師孟說，「台灣聯合國協進會」所做的事，也因為對岸的「厝邊」感到愈來愈煩，因此才愈來愈鴨霸、愈來愈野蠻，愈來愈沒有民主觀念及文明國家的態度，「只因為我們做的，是他們最見笑的地方」，「我們要加入聯合國，他們愈是阻擋」。

陳師孟說，「對我而言，對我的反撲、打壓、批評，只是鼓勵我繼續做這些事情」，他會繼續在崗位做好應該做的事情，也鼓勵「台灣聯合國協進會」繼續打拚。

監委陳師孟今天下午出席「台灣聯合國協進會」活動時，批評台灣司法界到了21世紀的今...
監委陳師孟今天下午出席「台灣聯合國協進會」活動時，批評台灣司法界到了21世紀的今天，「還有很多恐龍」。記者林河名／攝影
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