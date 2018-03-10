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外界拱周美青參選 馬英九：我連提都不敢提

2018-03-10 16:49聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

前總統馬英九（右）與夫人周美青。 聯合報系記者徐如宜／攝影
前總統馬英九（右）與夫人周美青。 聯合報系記者徐如宜／攝影
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前總統馬英九今天到已故前高雄市議會議長陳田錨靈堂致唁，陳家人感謝馬英九專程南下的同時，也關心馬夫人周美青近況與有人要拱周美青參選的事，馬英九聽到「選舉」，連忙搖搖手說：「我連提都不敢提。」

馬英九由立委黃昭順陪同到陳家設在自宅大樓的靈堂獻花鞠躬致唁，隨後和陳田錨家人談起「老議長」受人敬重的行事風格，陳家人禮謝謝馬英九，並反過來問起周美青近況，提起有人拱「美青姊」參選的事。

「我連提都不敢提。」馬英九又搖頭、又有點苦笑的避談周美青參選的事。

2016年間，有人拱周美青競選總統，去年談到台北市長選舉時，又有人提到周美青。黃昭順說，大家都喜歡周美青。馬英九聽了即笑了一笑。

馬英九倒是提到去年12月間造訪高雄一家牛肉麵店的事，那天他和周美青南下參加已故詩人教授余光中告別式，之後到那家牛肉麵店用餐，店裡其他顧客中有人拍下他們夫婦用餐照並傳到臉書，照片中周美青低頭吃麵，馬英九抬頭看價目表，照片引來不同聲音，有人還說馬「造神」。他說：「我都當過總統了，還造什麼神？」

馬英九今天說，那天是周美青建議去那家麵店吃麵，店裡當然有其他客人，沒有所謂的淨空，後來也有其他客人證實沒有交管和淨空這回事；麵和小菜上桌之後，周美青低頭專心吃麵，他吃了麵就抬頭隨意看，正好抬頭看價目表時被拍下，其實他也不是看價目，真的只是隨意看看。

前總統馬英九今天南下高雄到已故前高雄議會議長陳田錨靈堂致唁並慰問陳家人，陳家人人...
前總統馬英九今天南下高雄到已故前高雄議會議長陳田錨靈堂致唁並慰問陳家人，陳家人人反過來關心馬總統夫人周美青近況。左起：陳田錨次子陳建平、馬英九、陳田锚夫人、陳田錨長子陳建東、立委黃昭順。記者楊濡嘉／攝影
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前總統馬英九今天南下高雄，到已故前高雄市議會議長陳田錨靈堂致唁。記者楊濡嘉／攝影
前總統馬英九今天南下高雄，到已故前高雄市議會議長陳田錨靈堂致唁。記者楊濡嘉／攝影
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周美青馬英九選舉

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