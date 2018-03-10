外界拱周美青參選 馬英九：我連提都不敢提

2018-03-10 16:49 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



前總統馬英九（右）與夫人周美青。 聯合報系記者徐如宜／攝影 分享 facebook 前總統馬英九今天到已故前高雄市議會議長陳田錨靈堂致唁，陳家人感謝馬英九專程南下的同時，也關心馬夫人周美青近況與有人要拱周美青參選的事，馬英九聽到「選舉」，連忙搖搖手說：「我連提都不敢提。」

馬英九由立委黃昭順陪同到陳家設在自宅大樓的靈堂獻花鞠躬致唁，隨後和陳田錨家人談起「老議長」受人敬重的行事風格，陳家人禮謝謝馬英九，並反過來問起周美青近況，提起有人拱「美青姊」參選的事。

「我連提都不敢提。」馬英九又搖頭、又有點苦笑的避談周美青參選的事。

2016年間，有人拱周美青競選總統，去年談到台北市長選舉時，又有人提到周美青。黃昭順說，大家都喜歡周美青。馬英九聽了即笑了一笑。

馬英九倒是提到去年12月間造訪高雄一家牛肉麵店的事，那天他和周美青南下參加已故詩人教授余光中告別式，之後到那家牛肉麵店用餐，店裡其他顧客中有人拍下他們夫婦用餐照並傳到臉書，照片中周美青低頭吃麵，馬英九抬頭看價目表，照片引來不同聲音，有人還說馬「造神」。他說：「我都當過總統了，還造什麼神？」