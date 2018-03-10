呂秀蓮提319疑點 侯友宜：若有新事證可重查

2018-03-10 16:54 中央社 台北10日電



呂秀蓮。聯合報系記者林俊良／攝影 分享 facebook 319槍擊案將屆滿14年。前副總統呂秀蓮今天對當年調查報告提出質疑，並呼籲有意參選新北市長、當年擔任319專案小組召集人的侯友宜將疑點解釋清楚，也盼總統蔡英文下令查明真相。

侯友宜選舉辦公室表示，如果發現任何新事證，侯友宜完全贊成重啟調查。

呂秀蓮下午出席「台灣聯合國協進會會員大會」致詞，會前受訪時表示，319快到了，這是很嚴肅的事情。10多年過去了，她質疑為何前總統馬英九8年任內，都沒有處理這個案子，她也呼籲當時擔任調查小組召集人的侯友宜將疑點解釋清楚。

根據呂秀蓮提供的書面資料，當時專案小組的結論包括319槍擊案中的槍彈是唐守義製作、陳義雄有開槍動機、陳義雄是自殺身亡等。但呂秀蓮提出質疑，案中的槍彈不一定是唐守義的、未有證據證明陳義雄買槍、陳義雄應非自殺等。

呂秀蓮說，她花很多時間研究319槍擊案，認為當時應有「兩彈兩槍」，她跟前總統陳水扁，各中一槍。她認為，兇手有2人，並非侯友宜第一時間說的，凶手只有一人。

呂秀蓮呼籲，有意參選新北市長的侯友宜將疑點說清楚、講明白，也希望監察委員調查。同時，也盼蔡總統下令調查319真相。

319槍擊事件發生在2004年3月19日，爭取總統連任的民主進步黨籍總統陳水扁、副總統呂秀蓮在台南市金華路掃街拜票時，在下午1時45分發生槍擊事件，造成陳水扁與呂秀蓮身受輕傷，槍擊案經美籍刑事專家李昌鈺等人調查後，由台灣台南地方法院檢察署及刑事警察局結案，認定該事件的嫌犯為已自殺身亡的陳義雄。