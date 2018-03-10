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台灣參與重要全球議題 副總統：從未缺席

2018-03-10 16:13中央社 台北10日電

副總統陳建仁。 圖／聯合報系資料照片
副總統陳建仁。 圖／聯合報系資料照片
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副總統陳建仁今天下午受邀出席「台灣聯合國協進會第8屆第1次會員大會」，說明台灣長期以來參與國際社會所做的努力與貢獻，他指出，在重要的全球議題上，台灣從來沒有缺席。

副總統致詞指出，長久以來台灣參與國際社會所做的貢獻，相信全世界都看得到。過去一段時間，台灣不但主動落實聯合國制裁北韓措施，與世界各國聯手遏制核武發展的威脅；在南海議題上，也推動太平島做為科學研究和人道救援的基地，且努力保障航行及飛越的自由，來確保南海的自由與開放。

他進一步說明，為了落實聯合國永續發展的目標，2017年9月政府發表第一份「國家自願檢視報告」，並定期檢視各階段工作進展，與各國分享經驗和成果，為全球永續發展共同努力。

副總統指出，過去一年，無論是聯合國大會以及周邊組織，或是「世界衛生大會」（WHA）、「國際民航組織」（ICAO）的議題，都有許多友邦國家及海內外社團，為了台灣遭遇到的不公平對待來發聲，他要表達由衷謝忱。

展望未來，副總統說，期盼大家和政府作夥打拚，推動改革，積極參與更多的國際組織與國際活動，讓台灣真正成為人類大家庭的一分子，讓全體台灣人都能成為對國家、社會、全球有貢獻的世界公民。

談及政府推動改革，副總統致詞時強調，總統蔡英文與所有行政團隊未來將繼續推動各項改革，「絕對不會讓各位失望」。然而，改革將會面對很多挑戰，過程也一定會很辛苦，但只要大家堅定支持改革，作政府的後盾，政府定會勇敢面對、堅持到底。

副總統說，歷經近2年的打拚，政府的改革已逐漸獲致成果，例如在公教人員年金改革方面，去年已完成修法，今年7月即將正式實施；軍人年金改革在經過多方面的溝通後，法案也即將送到立法院審查，也許改革過程中難免有紛擾，而改革的進程亦不如原先期待，但絕不會動搖政府推動年金改革的決心。

副總統強調，蔡總統帶領的執政團隊一直積極推動改革，就是希望可以打造更理想的制度，讓國家一步一步走向更美好的未來。在推動改革的過程中，執政團隊可能有做得不夠周全、不夠快的地方，一定會虛心檢討，來回應台灣多數民意的期待。只要大家相互扶持，堅定走下去，相信更自由、更民主、更和平、更公義的台灣就在眼前。

聯合國年金改革南海

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