慈湖陵寢潑漆後 蔣萬安偕父母前往了解現況

2018-03-10 14:21 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



國民黨立委蔣萬安（右二）一早與家人親赴桃園慈湖陵寢。蔣萬安辦公室提供 分享 facebook 桃園慈湖陵寢在2月28日當天發生遭台獨團體潑漆事件，蔣家第4代、國民黨立委蔣萬安一早與父親蔣孝嚴、母親黃美倫親赴慈湖陵寢，了解事發後目前的狀況。

蔣萬安幕僚轉述，蔣萬安上午10時與父母一同到慈湖，除了追思先人，也了解靈寢目前回復情形。感謝國防部後備指揮部桃園管理組的所有長官和弟兄，已將陵寢回復原貌，加強安全衛哨，並規畫後續遊客參訪的動線。台灣是充滿包容和相互理解的社會，只有社會和諧，台灣才能真正大步往前邁進。